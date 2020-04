Angola: COVID-19 - La TAAG vole exceptionnellement vers Cabinda

Luanda — La Compagnie Aérienne Angolaise, la TAAG, effectue ce samedi et dimanche (11 et 12), six vols exceptionnels vers Cabinda, embarquant plus de 500 passagers résidant dans cette province du nord de l'Angola.

Il s'agit de voyages spéciaux, à titre d'exception envisagés par le décret présidentiel sur la prolongation de l'état d'urgence nationale (qui est entré en vigueur ce samedi à minuit), en vue de faciliter le retour des citoyens "bloqués" à Luanda depuis mars.

En fait, a expliqué le porte-parole Carlos Vicente, la TAAG exploitera deux Boeing 737-700, effectuant des vols à 10 heures (premier), 12 heures (deuxième) et 14 heures (troisième), se poursuivant dimanche dans les mêmes horaires.

Ce sont des citoyens qui vivent à Cabinda et des passagers avec des billets qui sont restés dans la capitale du pays et même à Cabinda, sous l'état d'urgence déclaré le 25 mars et en vigueur depuis le 27, limitant, entre autres, la circulation des personnes et des avions.

"Nous allons effectuer trois vols par jour, emmenant des passagers de Luanda à Cabinda et vice versa, donnant le privilège à près d'un millier de citoyens de vivre cette nouvelle période d'isolement social avec leur famille et dans leur terre natale", a soutenu Carlos Vicente.

Le 21 mars, rappelle-t-on, la TAAG avait récupéré environ 500 Angolais au Portugal, après avoir été retenus à Lisbonne et à Porto, en raison de la fermeture, par les autorités, de toutes les frontières de l'Angola, pour empêcher l'importation du Covid-19.