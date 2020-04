Tunisie: Diminution des taux de suicide et de tentative de suicide

Le mois de mars 2020 a enregistré 15 cas de suicide et de tentatives de suicide et malgré la baisse numérique des cas en comparaison avec mars 2019, la répartition par genre parmi les victimes a été dans la même proportion soit 73 % d'hommes et 27 % de femmes, a indiqué un rapport publié samedi par le forum des droits économiques et sociaux (FTDS).

Selon ce rapport, la majorité des cas de suicide et de tentatives de suicide tout au long du mois de mars 2020 ont été relevés à Kairouan et Sidi Bouzid avec un niveau de 3 cas dans chaque région, suivis des gouvernorats de Sousse, Gabès, Ariana, avec un nombre de deux cas respectivement, et un seul cas a été enregistré dans les gouvernorats de Béja, Medenine et Tozeur.

Le nombre de victimes de suicide et de tentatives de suicide d'enfants a diminué de 3 % en comparaison avec les chiffres de mars 2019, tandis que le groupe d'âge de 46 à 60 ans a enregistré une augmentation du nombre des cas de suicide et de tentatives de suicides de près de 6 %.

L'immolation a constitué la forme de suicide la plus répandue observée avec 47 % des actes relevés suivie par la pendaison à hauteur de 26 % et le saut et la précipitation depuis des immeubles élevés ou dans les puits à hauteur de 13 %.