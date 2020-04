Tunisie: JSK - L'attente est dure...

Un confinement aux lourdes conséquences physiques et mentales sur les joueurs.

Comme les autres équipes de L1 en Tunisie, les Aghlabides ont suspendu les entrainements. Les camarades de Dahnous, désormais confinés, font face à un bouleversement mental radical, qui pourrait avoir d'importantes répercussions physiques et psychologiques. Le confinement lié à l'épidémie du coronavirus a de fortes répercussions sur les footballeurs professionnels, privés de rencontres officielles et d'entraînement depuis plus de deux semaines. Le staff technique a projeté un suivi régulier des joueurs, désormais cloîtrés chez eux à Kairouan ou ailleurs. Selon le médecin du club, l'arrêt des entraînements et l'indiscipline des joueurs provoquent une perte de la masse musculaire, une augmentation de la masse grasse et une diminution des capacités sportives. Le délai est court, mais les répercussions sont déjà tangibles.

Le staff technique est conscient que des entraînements spécifiques, essentiellement physiques, sont utiles pour gérer le stress et l'inquiétude des joueurs. Le souci majeur est d'éviter les blessures liées à la durée de la suspension des entraînements collectifs. Et le coach aghlabide, N.Nebli de souligner : « Nous suivons les activités de nos protégés confinés. En accord avec le cadre médical, nous espérons sauver les meubles, malgré nos inquiétudes et les soucis de la reprise probable du championnat. Notre crainte est le nombre de blessures dès la reprise à cause de cet arrêt».

Un report qui tombe à pic

Le confinement est une opportunité pour certains joueurs en méforme, à l'instar de Sassi et Bacha, qui ont repris leurs activités avec le groupe au cours du mercato hivernal. Pour Sassi, il n'est pas rétabli de son ancienne blessure. Il a repris progressivement les entraînements. Pour sa part, Bacha a affiché des carences physiques à cause de son manque de compétition pendant son court passage au pays du Golfe. Probablement, cette trêve sera meublée par un programme spécifique pour ces deux joueurs.

Des soucis financiers

Les dirigeants aghlabides sont en panne de ressources depuis le début de la saison. Pendant le confinement, les dirigeants ont besoin d'honorer leurs engagements. Les promesses de la part de la Fédération de versement de fonds pour surmonter les difficultés des clubs sont une bouffée d'oxygène pour les dirigeants aghlabides. En revanche, les engagements du club sont au-delà de ces promesses. L'on se demande si les dirigeants aghlabides réussiront à revoir le bout du tunnel.