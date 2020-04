Congo-Kinshasa: COVID-19 - Fiston Mayele Kalala de V.Club et Junior Koné du DCMP parlent de l'arrêt du championnat

Fiston Mayele Kalala et Junior Abou Koné parlent de l'arrêt du championnat national de football, exprimant inquiétudes et espoirs.

Les footballeurs sont dans une période inactive en République démocratique du Congo depuis la suspension de toutes les activités liées au football décrétée le 13 mars 2020 par la Fédération congolaise de football association (Fecofa).

Entraineurs et footballeurs se sont exprimés sur cet arrêt à cause de la pandémie du Coronavirus et même ils ont même sensibilisé sur les gestes barrières. L'on note qu'au 10 avril, il y a déjà 223 cas positifs au Covid-19 en RDC, 16 guérisons et 20 morts. La pandémie fait des ravages à travers le monde avec plusieurs milliers de morts.

Evoquant la question, le milieu de terrain ivoirien du Daring Club Motema Pembe, Junior Koné Abou a indiqué : « L'arrêt du championnat n'était pas à l'ordre du jour, mais le plus important est que la crise sanitaire du coronavirus (covid-19) puisse stopper ». Et de souligner : « Le covid-19 n'est pas quelque chose de bien car elle a mise à l'arrêt le monde entier. Personne ne s'y attendait, mais nous croyons que cette crise passera et que nous reprendrons nos activités correctement. Et si aujourd'hui le championnat s'arrêtait, nous ne pensons pas que le classement actuel sera pris en compte au regard des matchs en retard que d'autres équipes doivent jouer, mais cela n'est pas à l'ordre du jour, le plus important est que la crise sanitaire du coronavirus puisse stopper ».

Exprimant ses inquiétudes par rapport à l'arrêt du championnat, l'attaquant Fiston Mayele Kalala de V.Club a pour sa part signifié à Foot.cd : « Ce serait difficile d'arrêter le championnat, car certaines équipes ont de l'avance des matches par rapport à d'autres et nous aurons également du mal à connaître le club champion, le meilleur joueur ou buteur ».

Et il a ajouté : «Nous serions inquiets si le championnat s'arrêtait aujourd'hui et ce serait une mauvaise nouvelle pour nous étant donné que nous sommes aussi parmi les buteurs du championnat et nous aimerions aussi un jour que nous soyons primés un jour par la Linafoot. Nous savons que nous avons mal démarré ce championnat, mais cette pandémie est venue interrompre le championnat juste au moment où les choses semblaient aller. Nous souhaitons que ce tournoi puisse prendre fin correctement et ce sera au profit de tous ». Fiston Kalala Mayele compte déjà 13 buts au cours de cette saison dont un but en Ligue des champions de la CAF et 12 buts au championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).