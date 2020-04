Angola: Le pays pourrait perdre 6 millions de dollars avec la réduction de la production pétrolière

Luanda — L'Angola pourrait enregistrer une perte d'environ six millions de dollars / jour, à partir du 1er mai, une fois réduits 348 000 barils de pétrole dans sa production quotidienne, a déclaré vendredi l'analyste et spécialiste du secteur Patrício Quingongo

Les prévisions sont basées sur l'accord conclu vendredi à l'aube par les pays de l'OPEP et non-OPEP de réduire de 10 millions de barils la production mondiale, d'équilibrer l'offre et d'augmenter les prix.

L'Angola produit actuellement 1,4 million de barils de pétrole / jour et réduira à un million et 180 000 barils, résultat de l'ajustement effectué lors de la réunion tenue par vidéoconférence.

Le spécialiste, qui entretenait avec l'Angop, a estimé que la matérialisation de cette mesure était importante, justifiant que c'était le seul moyen d'éviter une baisse du pétrole brut jusqu'à 20 USD le baril.

Bien que la mesure de mise en œuvre de la baisse de la production soit positive, l'analyste a souligné que cela aurait dû être fait il y a un mois et demi, car il y a une surproduction sur le marché de plus de 800 millions de barils et la demande a chuté de plus de 30 pour cent. Pour Patrício Quingongo, l'impact de la baisse de la production de pétrole ne sera pas seulement dans les prix, mais contribuera à réduire l'excédent de pétrole sur le marché, bien que le pays puisse voir une réduction négative entre la chute du prix du pétrole et la production.

«Avec la réduction de la consommation d'énergie et de pétrole dans le monde, l'activité économique mondiale est paralysée et les producteurs de pétrole ont maintenu leur production, même sans vendre, augmentant les niveaux de stockage», a-t-il expliqué.

"On estime que jusqu'au mois de mai, aucun pays producteur ne voudra stocker de pétrole, d'où la nécessité de réduire la production. Plus la pandémie du Covid-19 se propage, plus l'impact sur l'économie mondiale sera négatif et l'industrie pétrolière souffrira, tout comme certains pays pourraient arrêter de produire ", a ajouté l'analyste.

La situation du marché pétrolier a commencé à se détériorer lorsque la Chine, le plus grand consommateur mondial de pétrole brut, a opté pour le confinement obligatoire dans toutes les villes, afin d'éviter la propagation du Covid-19, une mesure qui a entraîné une réduction de la consommation de pétrole. La crise du prix du pétrole s'est aggravée lorsque les deux plus grands producteurs mondiaux, la Russie et l'Arabie saoudite, sont entrés, en mars, dans une guerre pour augmenter leur production.