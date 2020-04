Angola: COVID-19 - Une coopérative minière fait un don de denrées alimentaires

Cacolo (Angola) — La coopérative semi-industrielle d'extraction de diamants «Mawe a Uhenha» a procédé samedi, à la livraison de divers produits alimentaires à l'administration municipale de Cacolo (Lunda Sul) en vue de contribuer à l'alimentation des personnes défavorisées, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19.

Les produits livrés comprennent du riz, de l'huile et des pâtes, des détergents en poudre et liquides, du savon bleu, de l'eau minérale et du matériel de biosécurité, pour prévenir la pandémie.

Lors de l'acte de remise de ces biens, le président de la direction de la coopérative «Mawe a Uhenha», Mário Luciano, a déclaré que son institution se joignait aux efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, car il s'agit d'une calamité publique et doit impliquer tout le monde.

Pour sa part, l'administrateur municipal de Cacolo, Adérito Cahanga, a salué l'initiative des entrepreneurs et des coopératives minières qui se joignent au gouvernement pour aider les plus défavorisés.

Il a demandé à d'autres entrepreneurs et particuliers de faire de même, afin que davantage de personnes soient couvertes.

Dans le cadre de l'état d'urgence, décrété par le Président de la République, João Lourenço, l'administration de Cacolo a acquis 2000 fûts de 20 litres d'eau potable à distribuer aux habitants, du fait que le siège municipal ne dispose pas de système d'approvisionnement en ce liquide.

De plus, les propriétaires de citernes et de puits fourniront gratuitement le liquide à la population et enverront les factures appropriées à l'administration municipale de Cacolo.