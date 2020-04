Gabon: Le président de la FEGAFOOT souhaite voir Aubameyang dans un club plus ambitieux

Le président de la fédération gabonaise de football a invité la star de son pays, Pierre-Emerick Aubameyang, à signer pour un plus grand club qu'Arsenal.

Pierre-Emerick Aubameyang est sans nul doute le joueur le plus performant cette saison avec Arsenal. Buteur, passeur, le Gabonais est le leader d'une équipe vivant des temps bien compliqués depuis la fin de l'ère Arsène Wenger. Dans ces conditions, les Gunners ne jouent plus la Ligue des Champions, et encore moins le titre de Premier League, ce qui pourrait forcer PEA à revoir ses ambitions.

Aubameyang a assurément beaucoup de conseillers dans son entourage. Et dans le cas où il cherchait encore un avis extérieur, il peut compter sur les recommandations de Pierre Alain Mounguengui, qui est le président de la fédération gabonaise. Ce dernier ne s'est d'ailleurs pas gêné pour livrer son opinion sur le sujet à l'occasion d'une interview pour ESPN.

« Je ne veux pas dire qu'Arsenal n'est pas ambitieux, mais Arsenal n'a pas d'ambitions aussi élevées que certains autres clubs européens, a-t-il déclaré. Donc, si Pierre pouvait décrocher un contrat avec un club plus ambitieux, il y trouverait définitivement sa place. Au niveau individuel, nous le considérons tous comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais le conseil que je lui donne est de continuer à travailler et d'attirer l'attention des plus grandes écuries ».

Annoncé au Barça un temps, l'ancien de l'AS Saint-Etienne et du Borussia Dortmund serait désormais dans le viseur de l'Inter Milan et de Manchester United. Les Red Devils auraient d'ailleurs selon certaines sources une longueur d'avance sur le dossier, et les faveurs de l'attaquant. Mais Aubameyang fait-il le bon choix ?