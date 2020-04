Maroc: Achraf Hakimi - C'est 150 millions d'euros et le Real n'est pas vendeur

Alors que son prêt au Borussia Dortmund arrive à son terme et que son retour au Real n'est pas garanti, Achraf Hakimi (21 ans) va être l'objet d'une bataille féroce lors ce mercato d'été.

Le jeune footballeur marocain est courtisé par de nombreux grands clubs, moins de deux ans après avoir rejoint le Borussia Dortmund en prêt. Le motif de son départ du Réal Madrid (Espagne) était le fait de ne pas avoir du temps de jeu. En effet, Achraf Hakimi s'est vu obligé de quitter les « Merengue » afin de signer en Bundesliga. Arrivé au Borussia Dortmund en mi-2018 sous forme de prêt, le jeune marocain de 21 ans a su s'imposer sur le terrain et dans les vestiaires du club allemand. Le fait d'avoir enchaîné les performances match après match, lui donne une certaine notoriété aujourd'hui. Moins d'un an après son arrivée en Allemagne les plus grands clubs du monde font la cour à l'arrière droit. Mais le Real Madrid ne veut pas vendre sa pépite marocaine.

Dans un long article qui lui est consacré, vendredi 10 avril, par le média spécialisé DefensaCentral, l'on apprend que les dirigeants madrilènes commencent à s'irriter à la lecture des informations faisant état d'offres de grands clubs européens désireux d'enrôler le défenseur marocain.

«Le Real Madrid est très clair sur ce que sera le plan à suivre lorsque Achraf reviendra au Santiago Bernabéu. L'idée est de terminer la conclusion d'un accord de renouvellement et, petit à petit, de reprendre la position du côté droit. De plus, avec Zidane sur le banc, il a plus d'options pour progresser au club», écrit le journal.

Sous le titre «La réponse la plus brutale de Madrid aux offres d'Achraf», DefensaCentral affirme que le Real ne veut plus entendre parler d'offres au sujet de son jeune joueur.

En plus du Borussia Dortmund, pas moins de 7 équipes sont tombées sous le charme de Hakimi, dont le Paris Saint-Germain, la Juventus de Turin et Liverpool. «Il est vrai que, ces dernières années, la position d'arrière droit a été l'une des plus rares du marché. Achraf joue parfaitement ce rôle», argue la publication espagnole. En plus sa polyvalence plaide en sa faveur.

DefensaCentral ajoute que des sources au sein du Real lui ont confié : «si l'international anglais de Liverpool Trent Alexander-Arnold coûte 100 millions d'euros, Achraf en vaut 150 et nous ne voulons toujours pas le vendre».