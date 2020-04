Nigeria: Manchester United - Odion Ighalo toujours flou sur son avenir

Arrivé à Manchester United lors du dernier mercato hivernal, Odion Ighalo fait de bons débuts avec les Red Devils. Mais l'attaquant nigérian, qui plait déjà à son entraîneur, ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir sous le maillot mancunien, puisque le club n'a pour le moment lancé aucune démarche pour l'avoir définitivement. Ighalo est d'ailleurs revenu sur le sujet dans un entretien avec Elegbete TV.

« Il n'y a pas encore d'offre sur la table », a-t-il confié dans des propos relayés par Maxifoot. « La saison est toujours en cours et je dois encore finir mon prêt. (... ) J'ai vu tellement de tweets là-dessus, beaucoup de gens deviennent fous et me disent de rentrer en Chine, d'autres me disent de rester à Manchester United. Mais m'avez-vous entendu dire un mot ? Je n'ai rien à dire. Quand la saison sera terminée et que j'aurai deux offres de deux équipes différentes, alors je m'assiérai et j'y réfléchirai », a ajouté le joueur de 30 ans, auteur de 7 apparitions et 3 buts toutes compétitions cette saison.