Cote d'Ivoire: Lutte contre le coronavirus - Des vivres et non vivres distribués dans des domiciles à Abobo

Les habitants de secteur " Zion" du quartier Avocatier d'Abobo ont reçu, samedi, quelques kits hygiéniques et une importante quantité de produits alimentaires. Ce don, à l'effet d'assister les familles vivant dans ce quartier défavorisé, a été fait par le Cadre des associations et d'appui et de réflexion aux actions d'Amadou Gon Coulibaly (Cargo).

Le premier responsable de ce mouvement, Loh Alexandre est passé dans des différents domiciles du secteur " Zion" pour remettre à chaque famille des kits alimentaires et de quelques effets sanitaires. « La semaine dernière, nous avions distribué à nos parents des seaux d'eau, des cartons de savon liquides, de javel, de gants, des mouchoirs à usage unique etc afin de les aider à se protéger contre le coronavirus. Aujourd'hui, nous sommes là avec des kits alimentaires constitués du riz, des bouteilles d'huile et autres denrées de premières nécessités dans l'optique de marquer notre solidarité à ces personnes qui habitent dans ce quartier précaire, surtout en cette période pascale tout le monde se doit de bien fêter et d'être en joie. C'est vrai, il est bien de rester à la maison. Mais si l'on a rien à manger, il sera difficile de respecter ce consigne », a-t-il justifié.

Pour lui, depuis l'avènement de ce virus mortel et les mesures prises par le gouvernement pour stopper sa progression, les activités des populations tournent au ralenti pour certains ou au point pour d'autres. « C'est pourquoi, le Cargo, conformément à la volonté des autorités et surtout à la vision du chef du gouvernement dont nous incarnons les idéaux, de manifester notre élan de solidarité à nos concitoyens en ces temps difficile, nous avons posé ce geste », a-t-il précisé devant le grand monde qui était autour de lui lors de la distribution du don.

Loh Alexandre a profité de l'occasion pour inviter les habitants de ce secteur à croire à la détermination des tenants du pouvoir à tout mettre en œuvre pour revenir à la normalité. « Pour réussir ce pari le plus rapidement , il faut que vous acceptiez de jouer votre partition en observant les mesures barrières comme se laver les mains régulièrement, à éternuer ou tousser dans le creux de la coude, à porter des masques, ne pas se saluer dans la main et surtout à respecter la distance d'un mètre des uns des autres », a-t-il conseillé.

Le président du Cargo a félicité le gouvernement pour les actions posées pour rassurer les Ivoiriens et des dispositions prises pour freiner la propagation rapide du Covid 19 en Côte d'Ivoire.

Loh Alexandre, le président du Cargo en pleine distribution des denrées alimentaires dans les domicile du secteur " Zion" d'Abobo-avocatier.