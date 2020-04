Cote d'Ivoire/Congo-Kinshasa: Wonlo Coulibaly (Tp Mazembé) - " Gagner des titres avec mon club "

Wonlo Coulibaly fait partie des cinq Ivoiriens qui évoluent cette saison au Tp Mazembe. Après des débuts difficiles, l'international ivoirien a gagné une place de titulaire dans la défense gauche des Corbeaux. Après 20 journées et avant l'interruption du championnat pour cause du coronavirus, l'ancien joueur de l'Asec mimosas avait disputé 14 matches avec son club dont 13 en tant que titulaire.

Malgré la rude concurrence dans cette équipe qui compte de nombreux internationaux africains, il a su saisir sa chance. « Il faut toujours avoir un esprit compétitif dans le football. On m'a donné la chance. Je l'ai saisie au bond et j'ai pu, avec un grand engagement, prouver mon talent. J'ai aimé la rude concurrence loyale qui a prévalu à ce poste, ce qui m'a permis d'exceller. A mon arrivée, j'avais trouvé Ochaya à ce poste. On m'a donné l'occasion de tenter ma chance.

En deux ou trois matches, j'ai dévoilé mes qualités et le staff avait apprécié ma performance. Aujourd'hui, je ne peux que remercier le bon Dieu. N'empêche que je continue de travailler d'arrache-pied pour m'améliorer davantage dans la correction de mes insuffisances individuelles », a-t-il expliqué dans un entretien sur le site officiel du championnat congolais. Désormais titulaire chez les Corbeaux, son objectif est d'étoffer son palmarès. « En venant à Mazembe, mon objectif personnel était de remporter la ligue des champions. Cette année, ça a raté et je ne vais surtout pas baisser les bras. Bien au contraire, je vais redoubler d'effort et travailler dur pour remporter des titres, dont la ligue des champions, avec Mazembe, l'année prochaine. Pour l'instant, je focalise tous mes efforts sur Mazembe, pour gagner le plus des titres nationaux et internationaux », a-t-il confié.

Une première saison dans le championnat de Rd Congo qui se passe assez bien pour Wonlo Coulibaly qui avoue se sentir à l'aise dans son club. Il apprécie également le niveau du championnat

« C'est un championnat qui a un très bon niveau. C'est vrai que j'ai joué en Côte d'Ivoire mais, contrairement à mon pays, en Rdc, les gradins ne sont pas vides. A chaque match, il y a un grand public qui pousse les joueurs à plus de performances. Quoi de plus normal que de me permettre d'évoluer de mieux en mieux, en vue de faire parler de moi aussi au Congo. C'est la règle d'or en football. Le fait d'attirer et de faire drainer des foules rend l'athlète heureux et l'aide à plus d'exploits », dit-il.

Le seul regret cette saison pour l'international ivoirien, c'est de n'être pas allé au bout de la Ligue africaine des champions avec les Corbeaux. Le Tp Mazembe est tombé à l'étape des quarts de finale face au Raja de Casablanca. « J'avais cette forte envie de gagner le titre de la saison avec Mazembe, mais Dieu a décidé autrement. Mon rêve s'est brisé et j'espère qu'il va bien se réaliser l'année prochaine. A la reprise du championnat, quand on aura vaincu le coronavirus, on va se remettre au travail pour terminer sur le podium de la VL1 et revenir sur le même circuit continental. Cette fois-ci, je l'espère bien, sera la bonne, avec le trophée du sacré au bout », a-t-il conclu