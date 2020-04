Cote d'Ivoire: Coronavirus - Le gouvernement annonce un plan de soutien de près de 300 milliards de FCFA pour le secteur agricole

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, a annoncé, le vendredi 10 avril 2020, lors du point de presse quotidien, un plan de soutien de près de 300 milliards de FCFA au secteur agricole pour atténuer l'impact de la crise sanitaire du Coronavirus (COVID-19).

Kobenan Kouassi Adjoumani a indiqué que ce plan prévoit un appui aussi bien pour les cultures vivrières que les cultures de rente.

Ainsi, il est prévu un investissement de 50 milliards de FCFA pour soutenir le secteur vivrier afin d'anticiper sur une éventuelle crise alimentaire.

L'appui au secteur vivrier comprend des mesures urgentes et des mesures post-COVID-19 à exécuter entre avril et juin 2020.

Les mesures urgentes sont l'acquisition de kits agricoles et leur distribution aux groupements de producteurs, le recensement des sites de production propices et l'encadrement de tous les producteurs.

Quant aux mesures post-Covid-19, elles prévoient l'aménagement des sites de production non pris en compte par les mesures urgentes, la construction d'infrastructures de stockage et la constitution d'une réserve alimentaire nationale et la vulgarisation du labour et des récoltes mécanisées.

Le secteur des cultures de rente bénéficiera d'un investissement de 250 milliards de FCFA pour soutenir les filières anacarde, cacao, café, coton, hévéa et palmier à huile impactées par le gel des exportations.

Des mesures d'accompagnement sont aussi prévues pour maintenir la compétitivité de ce secteur.

L'agriculture représente 22 % du produit intérieur brut (PIB) et plus de 50 % des recettes d'exportation de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement a initié depuis 2012 un Programme national d'investissement agricole (PNIA) de plus 3000 milliards de FCFA pour redynamiser le secteur agricole.