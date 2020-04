Cote d'Ivoire: Fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises - Siriki Sangaré plaide pour la prise en compte des promoteurs immobiliers

Siriki Sangaré, président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agrées en Côte d'Ivoire (Cnpc-Ci) a initié une rencontre le 7 avril avec les promoteurs, constructeurs immobiliers et tous les acteurs de la chaîne du Btp affiliés à la Cnpc-Ci. Cette rencontre qui a lieu à son siège, à Cocody, s'inscrivait dans l'actualité de la pandémie du Coronavirus.

A cette occasion, il a appelé les acteurs du Btp à soutenir les actions du Gouvernement dans la lutte contre le Covid-19 et à observer strictement les mesures sanitaires et de sécurité. « Continuez de travailler, nous expose au risque de contamination et ne pas travailler nous fait perdre notre revenu. Face à ce dilemme, la Cnpc Ci vous demande de choisir la vie et le développement. Car mieux vaut trois à quatre mois de sacrifice, d'efforts et d'engagement collectif pour vaincre le Covid 19 et avoir le reste de notre vie, pleine de travail et de mieux-être », a-t-il conseillé.

Il a par ailleurs indiqué que tout le monde doit consentir des sacrifices utiles. Siriki Sangaré a expliqué à son auditoire que les mesures de soutien aux entreprises et les dispositions de préservation de l'outil de production et de l'emploi doivent permettre d'oxygéner les entreprises en général et celles du domaine du Btp, de la promotion et la construction immobilière à travers ses différentes Pme. Qui tirent le diable par la queue depuis l'avènement de la pandémie du coronavirus.

C'est pourquoi il exhorte les autorités à prendre en compte les Pme du Btp, de la promotion et construction immobilière, des entrepreneurs et aménageurs fonciers, dans l'exécution du fonds de garantie aux Pme annoncé récemment par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly d'un montant de 100 milliards Fcfa. Ce, parce qu'ils ont quasiment arrêté le travail du fait du respect des mesures de non-propagation du coronavirus. Pour conclure la rencontre, le président de la Cnpc-Ci, Siriki Sangaré a fait une donation en vivres et produit sanitaires de protection à certaines structures de base et compte poursuivre cette action les jours à venir.