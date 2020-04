Congo-Brazzaville: COVID-19 - La Banque mondiale appelle l'État à prévenir une crise alimentaire

Les experts notent des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, des blocages au niveau des transports et d'un accès réduit aux intrants notamment en République du Congo. Le gouvernement congolais a évoqué au moins trois cents mille personnes en situation d'insécurité alimentaire à Brazzaville et Pointe-Noire.

L'institution de Bretton Woods vient de publier, le 9 avril, son rapport semestriel « d'Africa's Pulse » sur la situation économique en Afrique subsaharienne. Cette nouvelle édition est consacrée à l'impact de la pandémie du Covid-19 sur les économies africaines et les mesures d'urgence. Le premier constat dressé dans ce rapport concerne la menace de la crise alimentaire, en raison des perturbations des échanges et des chaînes de valeur qui affectent l'accès aux produits de base au Congo et au reste du continent. À ces perturbations s'ajoutent les mesures liées à la fermeture des frontières et les interdictions de circuler. «Il y a donc un besoin urgent de réponses politiques mieux coordonnées, fondées sur les faits et accompagnées de financements... », a insisté la Banque mondiale.

Dans ce sens, les experts de l'institution financière internationale proposent des pistes de solutions, indiquant que des technologies numériques peuvent aider à anticiper les problèmes et à pallier les pénuries temporaires, ainsi qu'à développer la résilience des chaînes alimentaires. Les systèmes d'alerte précoce de pénuries alimentaires devront être mis en place pour accroître l'attention portée aux zones rurales et urbaines.

La pandémie du Covid-19 a entraîné une crise budgétaire résultant de la baisse des recettes publiques. L'assistance financière des partenaires multilatéraux et des créditeurs bilatéraux est alors jugée nécessaire. Pour cela, le groupe de la Banque mondiale vient de créer un mécanisme de décaissement rapide de 14 milliards de dollars américains et met à disposition un ensemble de ressources d'un montant de 160 milliards de dollars américains pour répondre à la crise au cours des quinze prochains mois. Des discussions sont en cours avec la République du Congo pour déblocage d'une première enveloppe. «Nous appelons les créanciers bilatéraux officiels à un moratoire du service de la dette qui permettrait de libérer des liquidités indispensables pour renforcer les services de santé afin de faire face au Covid-19 et sauver des vies, financer les filets de protection sociale pour préserver les moyens de subsistance, aider les travailleurs qui ont perdu leur emploi, soutenir les petites et moyennes entreprises et assurer la sécurité alimentaire », a assuré le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Hafez Ghanem.

Enfin, le rapport semestriel « d'Africa's Pulse » mentionne que la contraction de la production agricole pourrait aller de 2,6 % dans le scénario optimiste jusqu'à 7 % dans le scénario avec blocages commerciaux. Les importations alimentaires pourront aussi baisser de façon considérable de 13 à 25 %, à cause de la combinaison de coûts de transaction plus élevés avec une demande intérieure réduite.