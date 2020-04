Congo-Brazzaville: ART d'Orphée - Valérie Omari, artiste du mois d'Apple Music

La chanteuse congolaise basée à Cape Town a sorti son premier EP (Extended Play) « Therefore I'am », fin 2019.

« Apple Music New Artist Spotlight » est un programme de développement d'artistes qui met en lumière de nouveaux artistes chaque mois, offrant un soutien éditorial à travers l'écosystème Apple Music. Auteure, compositrice et interprète, Valérie Omari mélange la néo-soul et le R&B old school. Considérée comme l'une des artistes R & B / Soul les plus en vue en Afrique du Sud, Valérie Omari a déclaré : «Je me sens absolument honorée. Je suis tellement chanceuse de pouvoir ajouter cela à une autre étape de ma carrière. Le fait d'être sélectionnée en tant que lauréate d'Apple Music New Artist Spotlight est une réalisation incroyable pour moi, surtout en tant qu'indépendante. J'apprécie tout l'amour envers mon EP et j'espère que ma musique bénira et inspirera tout le monde plus que jamais.»

Le premier EP de Valérie Omari explore les thèmes universels de l'amour, du chagrin et de toutes les émotions entre les deux. L'opus de sept titres parle d'amour et de chagrins et contient des chansons telles que «Everything I Am», «Chapter 19», «Solace» et «Goodtimes». Le premier single de Valérie Omari "Just Like The Rain", acclamé par la critique, est sorti en 2018. Athlète et mannequin commerciale, Valérie Omari s'est intéressée très tôt aux arts. En 2015, elle a été sélectionnée pour représenter l'Afrique du Sud en Floride, aux États-Unis, à l'International Arts Talent Show, ce qui a conduit à un reportage sur papier glacé diffusé dans le magazine Marie-Claire l'année suivante.

Avec son talent pour tisser des récits sincères et fusionner des genres nouveaux et anciens, elle est à la pointe d'une vague émergente d'artistes sud-africains de R&B. Elle cite Janet Jackson et Lauryn Hill parmi ses idoles et son inspiration. En tant que nouvel artiste Apple Music Spotlight, Valérie Omari, explique-t-on, devient rapidement l'une des voix les plus brillantes de la scène R&B et soul contemporaine de l'Afrique du Sud.