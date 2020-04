Congo-Brazzaville: COVID-19 - Le gouvernement annonce des mesures complémentaires

Réunie le 10 avril au Palais du peuple à Brazzaville, en présence du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, la coordination nationale de gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19) a décidé, entre autres, le port de masques par les vendeurs et clients dans les marchés domaniaux.

La situation sanitaire causée par le Covid-19 au Congo se résume à la date du 8 avril à soixante cas positifs enregistrés dont quarante-sept à Brazzaville et treize à Pointe-Noire. Le nombre de cas de transmission locale est chiffré à vingt-sept, soit dix-neuf pour Brazzaville et huit pour Pointe-Noire. En effet, sur le nombre total de malades, on note cinq décès et cinq guéris. Selon le gouvernement, il n'existe pas de cas grave parmi les cinquante personnes déclarées positives au Covid-19 actuellement prises en charge par les structures sanitaires compétentes.

Au regard de ce tableau non encore inquiétant, la coordination nationale annonce de nombreuses mesures visant à la réduction de la propagation de la pandémie. Parmi ces mesures, on peut citer celle recommandant aux vendeurs et aux clients des marchés domaniaux le port de masques et de tous accessoires susceptibles de servir de barrières à la propagation du Covid-19. Il est également décidé de la réquisition de tous les médicaments et autres produits de santé détenus par les pharmacies commerciales, et considérés comme utiles à la prise en charge du Covid-19. En complément d'effectifs déjà disponible, les autorités annoncent la réquisition de tous les agents de santé actifs et retraités aptes, des étudiants finalistes des écoles paramédicales et de la faculté des sciences de la santé. A cet effet, de primes exceptionnelles seront allouées à tous les personnels de santé et auxiliaires mobilisés pour la lutte contre le coronavirus.

Sur le plan social, le gouvernement a décidé de la gratuité de l'eau et de l'électricité pour tous les ménages, sur l'ensemble du territoire national, pendant la période de confinement. De même, il entend procéder dans les prochains jours au transfert de la somme de 4 milliards FCFA aux ménages et personnes pauvres déjà répertoriés dans différentes localités du pays par le ministère chargé des Affaires sociales.

Dans le domaine économique, afin de permettre à l'Etat de faire face aux besoins liés à la lutte contre le Covid-19, il est décidé de l'émission de bons et obligations du Trésor pour abonder les recettes budgétaires. Consciente de la morosité de l'économie nationale, la Task Force a été instruite par la coordination nationale pour engager toutes les réflexions d'usage. Le but étant de lui soumettre, dans les meilleurs délais, un train de mesures destinées à soulager le monde économique qui souffre de l'arrêt brutal des activités dû à la situation d'urgence sanitaire que le Congo traverse, souligne le communiqué final rendu public par le ministre de la Communication et des médias, Thierry Lézyn Moungalla.

Créée par décret, la Coordination nationale de gestion de la pandémie du Covid-19 a pour mission principale de définir et de faire exécuter des politiques et mesures de nature à préserver les vies humaines et atténuer les préjudices sociaux et économiques consécutifs à la pandémie qui frappe le Congo depuis près d'un mois. Dans son fonctionnement, elle est assistée par la Task Force sur l'impact économique et social du coronavirus, le comité technique de riposte et le comité d'experts près le Comité national de la riposte à la pandémie.