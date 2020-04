Congo-Brazzaville: COVID-19 - Don de la dynamique Vumbuka au profit de l'hôpital de Bacongo

Constitué de carburant pour le groupe électrogène, de vivres non périssables, d'un chèque et d'outils pour la sensibilisation au coronavirus, ce don remis par le président de la dynamique Vumbuka, Donald Fylla Saint-Eudes, conseiller municipal et départemental, vise à contribuer à l'élan de solidarité lancé par le Congo pour contrer le coronavirus.

« Nous exprimons notre gratitude à l'endroit de la dynamique Vumbuka et de son président car ce geste intègre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé dans son volet protection, prévention par le confinement et sensibilisation », a déclaré la directrice de l'hôpital, le Dr Carmen Matoko Miambanzila, recevant le don.

Le chèque d'un million de francs CFA devrait servir à soutenir le transport du personnel de santé assujetti à la riposte contre la pandémie. Pour le Dr Carmen Matoko Miambanzila, « nous déplaçons les agents de santé par des bus que nous payons. Ce serait désormais plus fluide avec cette enveloppe ». Quant aux vivres non périssables, l'hôpital a trouvé dans ce don le moyen supplémentaire de soutenir l'alimentation des malades et du personnel de santé pendant les moments de confinement total où boutiques et marchés sont fermés.

Enfin pour le carburant offert, il s'agit de rendre disponibles les ambulances pour déplacer, de façon pérenne, les malades mais également d'aller chercher des patients à domicile. L'hôpital de base de Bacongo avait, en effet, conclu un partenariat avec la dynamique Vumbuka dans le cadre d'une action de solidarité destinée à aider les malades à accéder facilement à l'hôpital. Dans ce même volet, a souligné la directrice, une action avait été mise en place pour aider les familles à ne débourser que la moitié des ordonnances de pédiatrie.

Pour aider l'hôpital dans sa démarche de sensibilisation de la population de Bacongo au coronavirus, Danald Fylla Saint-Eudes a rendu disponible, pour une période indéterminée, un véhicule « brandé » aux différents messages de prévention. «Le véhicule va soutenir l'action des crieurs et porter le message au plus près. Nous avons édité en plus des flyers de sensibilisation pour soutenir davantage cette action », a souligné le président de la Dynamique Vumbuka. La Dynamique citoyenne pour des solidarités nouvelles, dite « Vumbuka », créée en 2016, est un mouvement associatif qui vise à impliquer les citoyens de Bacongo dans le développement de leur commune. C'est sous le label que Donald Fylla Saint-Eudes a été élu en 2017 à Bacongo conseiller municipal et départemental de Brazzaville.