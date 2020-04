Afrique: Classement-FIFA - La RDC conserve la 56e position en mars 2020

La Fédération internationale de football association (Fifa) a actualisé son classement mensuel des pays rendu public, le jeudi 9 avril 2020, en son siège à Zurich en Suisse. Visiblement, il n'y a pas eu de changement d'autant plus que les activités du football sont suspendues à cause de la pandémie du Covid-19 qui a déjà fait plus ou moins cent mille morts à travers le monde.

En République démocratique du Congo (RDC), il y a deux cent vingt-trois cas positifs au coronavirus, vendredi 10 avril, et vingt morts, ainsi que seize cas de guérison. Ainsi, des matchs ont été reportés.

La RDC a donc gardé son 56e rang mondial et partage la neuvième place africaine avec le Mali. Le top 15 africain est donc constitué du Sénégal (20e rang mondial), de la Tunisie (27e rang mondial), de l'Algérie (35e rang mondial), du Maroc (43e rang mondial), du Ghana (46e rang mondial), de l'Egypte (51e rang mondial), du Cameroun (53e rang mondial), du Mali (56e rang mondial), la RDC (56e rang mondial). Le Burkina Faso (59e rang mondial) est onzième sur le continent, devant la Côte d'Ivoire (61e rang mondial), l'Afrique du Sud (71e rang mondial), la Guinée (74e rang mondial) et l'Ouganda (77e rang mondial) qui clôture le top 15 africain. Le Top 10 mondial pour mars 2020 se compose de la Belgique, la France, le Brésil, l'Angleterre, l'Uruguay, la Croatie, le Portugal, l'Espagne, l'Argentine et la Colombie.