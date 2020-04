Cote d'Ivoire: Coronavirus/Visite de terrain - Fama Touré prend le pool de quatre hôtels de Grand-Bassam

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-Ci) poursuit son périple. Après trois entreprises la semaine dernière à Abidjan, Fama Touré, a effectué une visite de terrain, ce vendredi 10 avril 2020, dans quatre hôtels de Grand-Bassam.

Il s'est agi pour le président de la Cci-ci, Fama Touré, à travers cette visite, de s'assurer que ces réceptifs hôteliers respectent effectivement les mesures barrières édictées par le gouvernement afin de lutter contre la propagation de la pandémie à coronavirus (Covid-19) et surtout de recueillir leurs préoccupations liées à cette situation.

« La situation de Grand-Bassam est fortement ressentie par la Cci-ci et les autorités qui en font un objet d'attention. Nous sommes conscients que l'économie ivoirienne risque de s'effondrer si les Pme ne bénéficient pas de soutien », a déclaré Fama Touré, soulignant à cet effet que le gouvernement a mis en place un guichet comprenant le secteur privé.

« C'est au sein de ce guichet que les modalités pratiques d'utilisation des fonds dégagés pour soutenir le secteur privé seront discutée. Tout comme les solutions à vos préoccupations et celles envisagées pour résorber le chômage technique de vos salariés », a conclu le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire.

Le président de l'Association des hôteliers, restaurateurs et agents du tourisme de Grand-Bassam, Alhassane Ouattara, a salué les mesures prises par le gouvernement pour soutenir le secteur privé ainsi que la visite de la Cci-ci qui remontera leurs difficultés et besoins aux autorités compétentes. « Grand-Bassam se remettait progressivement d'une série d'événements malheureux, notamment la crise post-électorale, les attentats et les inondations, quand la maladie à coronavirus est survenue. Et le secteur de l'hôtellerie et du tourisme en paie un lourd tribut », a-t-il déploré.

La fermeture et la mise en chômage technique d'une grande partie du personnel dit-il, plombe l'activité économique de la ville balnéaire. « L'heure est grave parce que Grand-Bassam ne vit que du tourisme. Nous avons besoin d'un plan Marshall pour nous relever », a exhorté Alhassane Ouattara.

Les autorités préfectorales et municipales ont salué la démarche de la Chambre de commerce et d'industrie de côte d'Ivoire qui a permis de prendre le pool de la situation qui prévaut à Nsa hôtel, le Suprême hôtel, l'Etoile du Sud et Wharf hôtel.