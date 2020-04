Cote d'Ivoire: Coronavirus - Des chrétiens défavorisés d'Abobo reçoivent des vivres d'Amadou Gon pour Pâques

Ce sont des mots de remerciement et des bénédictions que des familles chrétiennes défavorisées des sous-quartiers d'Abobo Pk18 (carrefour Diallo) et N'Dotré ont prononcés à l'endroit du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, le 9 avril dernier.

Par le canal d'une association de jeunesse, à savoir la Coordination nationale pour la victoire d'AGC, structure œuvrant pour son élection à la présidentielle de 2020, le chef du gouvernement a donné le sourire à cent familles de ces deux sous-quartiers. Composés de riz et d'huile, ces dons leur permettront, au dire de Bakary Ballo, président de la coordination, de célébrer Pâques dans cette crise du coronavirus. En tout, ce sont, selon lui, 37 tonnes de riz et de nombreux cartons de bouteilles d'huile que les trente structures proches du Premier ministre doivent mettre à la disposition des populations démunies sur l'ensemble du territoire.

« Aujourd'hui, notre équipe est à Abobo Pk18 et à N'Dotré. D'autres structures étaient, un peu plus tôt dans la matinée, à Anyama et au carrefour Agripac pour la distribution de ces vivres », explique Bakary Ballo. Pour être certaine que les destinataires ciblés ont reçu leurs colis, l'équipe de la Coordination nationale pour la victoire d'Agc, constituée de plusieurs jeunes présents pour la circonstance, s'est rendue chez ceux vivant à N'Dotré et Pk18. Dans chacune des maisons visitées, c'est soit le premier responsable (père ou mère), soit un des enfants qui recevait le don.

Au nombre des bénéficiaires, Maniga Dramane, chef central de la communauté dan d'Abobo et président de l'Union des chefs de communautés ivoiriennes et de la Cedeao d'Abobo Pk18. A la réception de son colis, l'homme d'environ 75 ans a remercié le chef du gouvernement et son équipe pour toutes les actions entreprises depuis la déclaration du premier cas de Covid-19 et prié pour que la Côte d'Ivoire n'en enregistre plus .