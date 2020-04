Cote d'Ivoire: Roselyne Chambrier Chalobah (Pdg du groupe Arise Ivoire) - « En offrant 55 tonnes de matériel médical, nous voulons mettre un point d'honneur sur la solidarité face à la pandémie »

interview

Arise Ivoire, votre groupe vient d'offrir 55 tonnes de matériel médical à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Qu'est-ce qui a motivé ce don aussi important ?

Nous développons nos projets en PPP et avons voulu souligner le premier P, partenariat. Nous avons très vite, début mars, anticipé qu'il y aurait un risque de manque de matériel médical critique comme cela était le cas dans les pays où la pandémie est avancée. Nous nous sommes donc appuyés sur nos réseaux de fournisseurs et avions fait des affrètements depuis Shanghai jusqu'à Abidjan. Nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire depuis très longtemps mais nous sommes engagés sur le long terme. C'était une initiative citoyenne tout à fait naturelle pour accompagner les gouvernants et soutenir les communautés. Dès que le matériel a été sécurisé, nous avons informé le gouvernement de notre intention d'acheminer le matériel : 2 000 000 de masques, 150 000 paires de gants, 30 000 combinaisons de protections, 2 000 thermoflash lasers, 5 caméras thermiques, 50 000 bouteilles de gels hydroalcoolique de 500 ml, des dizaines de milliers de tests PCR. En offrant 55 tonnes de matériel médical, nous voulons mettre un point d'honneur sur la solidarité face à la pandémie.

Pourtant une certaine d'opinions attribue ces dons soit à la Chine, soit au groupe Alibaba...

Je pense effectivement que nous devons informer les populations correctement. Il est vrai qu'Arise Ivoire est un nouvel acteur dans le paysage économique en Côte d'Ivoire, mais n'a aucun lien ni avec la République Populaire de Chine, ni avec le groupe Alibaba. En pareilles circonstances, cela donne une bonne indication de nos capacités d'exécution logistique et d'approvisionnement. Au total, si l'on se met dans la perspective de ce que le groupe Arise a distribué dans les 5 pays où il opère, ce sont 7 millions de masques, 143 000 combinaisons de protections, 25 caméras thermiques, 500 000 paires de gants, 10 000 thermomètres laser, 230 000 bouteilles de gel hydroalcoolique de 500 ml et 50 respirateurs. Au moment où même dans les pays, la pandémie est plus avancée , ce matériel médical critique fait défaut, nous ne pouvons qu'en être plus fiers et nous réjouir d'avoir pu mener cela à bien.

Au-delà de ce que vous avez offert, pensez-vous faire davantage pour bouter le Covid 19 hors de la Côte d'Ivoire ?

D'autres cargos sont par ailleurs déjà planifiés pour les prochains jours.

Par ailleurs pour nous, il est important d'être le relais des autorités sanitaires au sein même de notre entreprise. Notre filiale TIPSP (Terminal Industriel Polyvalent de San Pedro) finance la construction d'un nouveau terminal vraquier qui devrait entrer en opération en 2021. Plus de 400 personnes travaillent sur notre chantier.

Très tôt, nous avons fait des sessions de sensibilisation auprès des équipes avec les médecins et les représentants de l'Inhp pour leur apprendre les gestes barrières. Nous prenons les températures aux différentes entrées des sites, fournissons les masques, les gels hydroalcooliques mais aussi nous avons installé des points d'eau pour se laver les mains à plusieurs endroits stratégiques. Nous devons nous-même montrer l'exemple et impliquer nos équipes dans ce combat en adoptant ces nouvelles habitudes qui vont devenir la normalité pendant un moment. Nous nous sommes préparés à opérer dans ces conditions et à poursuivre nos activités et livrer cet ouvrage portuaire qui devrait renforcer la création d'emplois, et de richesse pour la région et le pays.

D'où tirez-vous toutes ces ressources ?

Le groupe Arise est un groupe panafricain dédié à l'Afrique et présent dans cinq pays (Bénin, Côte d'Ivoire, Gabon, Mauritanie et Togo). Arise est un développeur d'écosystèmes uniques, apportant des solutions pour la croissance et la transformation économique des pays partenaires, avec une approche holistique allant au-delà des seules infrastructures ou de la logistique. Son ambition est d'être un catalyseur de l'industrialisation en Afrique en attirant les investissements directs étrangers (Ide) dans les industries à valeur ajoutée et de transformation du continent et de créer ainsi 4 millions d'emplois en Afrique d'ici à 2030 par la mise en place d'écosystèmes industriels et logistiques vertueux. Nous nous appuyons sur une expertise démontrée avec une plateforme de projets diversifiés (zones industrielles, ports, rail, aéroport) dans des filières variées (bois, mines, agro-industrie). Nos activités sont structurées autour de 3 unités opérationnelles distinctes : Arise Integrated Industrial Platform (IIP), dédié aux zones industrielles. Arise Ports & Logistics (PL), dédiée aux ports et à leurs services de logistiques intégrés et multimodaux. Arise Infrastructures Services (IS), dédiée aux autres types d'infrastructures comme les aéroports. Nous développons nos projets en partenariat public-privé et nous appuyons sur la solidité de notre total bilan pour financer nos différents projets d'infrastructures et autres activités. En Côte d'Ivoire nos actionnaires, Africa Finance Corporation, Olam et AP Möller Capital accompagnent nos ambitions.