Congo-Brazzaville: Coronavirus - Extra musica nouvel horizon soutient les orphelins de Brazzaville

La crise Covid-19, qui frappe quasiment tous les pays du monde, n'a pas laissée insensible Extra musica nouvel horizon. L'orchestre a résolu de soutenir les enfants orphelins à travers la remise des produits de première nécessité pour faire face à ce virus.

Le jeune orchestre au grand complet a visité respectivement les orphelinats, Maison communautaire de l'orphelinat Les enfants de la paix de Makélékélé dans le premier arrondissement ; le Centre d'accueil Béthanie de Moungali dans le troisième arrondissement et l'orphelinat Saint-Antonio de Padoue de Massengo dans le neuvième arrondissement.

Partout, le groupe Extra musica nouvel horizon a pensé assister les personnes démunies, particulièrement les orphelins en leur apportant des vivres et des kits pour se laver les mains, des gants et des masques.

A la Maison communautaire de l'orphelinat Les enfants de la paix, le responsable de l'orphelinat a exprimé sa joie : «Nous remercions le groupe Extra musica nouvel horizon par rapport au geste qu'ils ont fait à l'égard des enfants. Nous sommes très reconnaissons et vous disons merci. » Au Centre d'accueil Béthanie de Moungali, la responsable a également remercié le groupe. « Extra musica nouvel horizon, tout est dedans. On attend l'avenir, ça ce n'est qu'un début. Confinement d'un mois, c'est beaucoup avec quarante enfants. Vous avez fait un effort, nous ne pouvons que vous dire merci », a-t-il signifié. Il en est de même pour la responsable de l'orphelinat Saint-Antonio de Padoue de Massengo. « Merci de votre geste, on connaît les bons amis pendant les moments difficiles. En tout cas merci pour Extra musica nouvel horizon. Que le Seigneur vous bénisse », a-t-elle signifié.

A l'issue de cette tournée dans trois arrondissements de la ville capitale, le chef d'orchestre d'Extra musica nouvel horizon, Sonor Digital, a expliqué le bien-fondé de cette action : «Nous savons très bien que nous sommes en période de double crise, donc la main qui peut avoir quelque chose donne à celle qui n'a rien. Ce geste est fait avec un cœur plein d'amour et de joie, car la Bible nous dit qu' il y a plus de bonheur à donner que de recevoir.»

Papy Bastin, chanteur de ce groupe, a renchéri : « C'est pendant les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis. Le chef de l'État a lancé un message d'aider les autres. Extra musica nouvel horizon interpelle tous ceux qui disposent d'un peu de moyens d'en donner à ceux qui manquent durant cette période difficile. Les orphelins sont des enfants qui n'ont pas de pères ni de mères, voilà pourquoi nous avons pensé à eux.»

Notons que le groupe Extra musica nouvel horizon avait prévu un concert le 22 mars dernier au Palais des congrès de Brazzaville. A la suite des mesures gouvernementales, ce concert n'a plus eu lieu. A propos, le chef d'orchestre a dit qu'ils se sont joints au gouvernement pour former une force afin de lutter contre la propagation du coronavirus. « Pour ce qui est de notre part, nous présentons nos sincères excuses à nos mélomanes parce que nous sommes obligés de reporter notre concert du 22 mars 2020. La santé passe avant toute chose et nous contribuons à notre manière dans la lutte contre le coronavirus », a-t-il déclaré. Et de préciser que tous ceux qui avaient déjà acheté les billets doivent les conserver, car c'est avec les mêmes billets qu'ils accéderont dans la salle le jour du concert.