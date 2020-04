Congo-Brazzaville: Education - Une plate-forme d'échange entre élèves et enseignants disponible

Le directeur des systèmes d'information et de communication du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Arsène Bouckita, a présenté, le 10 avril, à Brazzaville une application dénommée Zoom qui permettra aux élèves de poser des questions aux enseignants, par visioconférence, sur des notions non comprises des cours qui sont dispensés sur les médias à cause du confinement lié au Covid-19. « Les interactions entre élèves et enseignants se feront tous les samedis et dimanches à partir de treize heures », a-t-il précisé.

Les élèves qui sont ne pas en mesure de se connecter à cette application peuvent envoyer des questions par message sur le compte Facebook du ministère et dans les groupes WhatsApp. Ces questions seront ensuite transférées aux animateurs du Zoom. Arsène Bouckita a, par ailleurs, rappelé que dans le cadre de l'école à domicile, le ministère poursuit la production des fascicules de cours qui seront acheminés dans les localités de l'arrière-pays de sorte qu'aucun élève ne soit oublié.

En rappel, au mois de mars, le ministre Anatole Collinet Makosso avait lancé la distribution des manuels scolaires à Kinkala dans le département du Pool pour permettra notamment aux élèves en classe d'examen de poursuivre l'apprentissage et que l'école ne s'arrête pas.