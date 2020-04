Madagascar: Rebondissement de la propagation - Quarante-six cas contacts de coronavirus totalisés

C'est dans trois régions, Analamanga, Atsinanana et Analanjirofo, que les cas locaux non importés ont été détectés. Le coronavirus par contact se transmet vite.

Reparti à la hausse. C'est le cas du nombre de cas locaux non importés du covid-19, parvenu à quarante-six hier. Les dernières vingt-quatre heures révèlent l'existence de huit cas contacts dont six, à Toamasina. Dans la matinée d'hier, trois femmes respectivement de 19 ans, de 44 ans, de 51 ans ont été déclarées porteuses du covid-19 à Toamasina après leur dépistage. Dans la même localité, deux garçons, de 4 et 12 ans sont internés dans un hôpital, étant les plus jeunes à avoir contracté le coronavirus par contact. Un homme âgé de 63 ans vient également d'être hospitalisé à Toamasina, contaminé également. « Deux jeunes hommes à Antananarivo, âgés de 21 et 26 ans, sont détectés porteurs du coronavirus, et un cas importé est révélé, s'agissant d'une personne de 65 ans », affirme la porte-parole du Centre de commandement opérationnel de la lutte contre le covid-19, la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana.

Les cas contacts déclarés, hier, sont au nombre de huit. Depuis le 27 mars, jour de la découverte d'un homme de 32 ans , premier porteur local non importé du covid-19, le nombre de cas contact ne cesse d'augmenter malgré l'existence de deux jours, le 30 mars et le 9 avril, où aucun cas positif n'a été déclaré. Le premier jour de ce mois, tous les quatre cas déclarés sont détectés chez des individus restés sur le territoire national et au 2 avril, sept cas contacts et cinquante-deux cas importés sont constatés depuis l'irruption du coronavirus à Madagascar. Un nouveau cas de coronavirus a été découvert chez une jeune femme de 19 ans, selon les informations officielles de ce jour-là.

Tous les ages concernés

Le ministre de la Santé publique, le Pr Ahmad Ahmad, a dressé le 7 avril, un bilan sommaire qui fait état de trente-quatre cas non importés de coronavirus à Madagascar. La veille, sept cas contacts ont figuré sur les dix cas révélés dont quatre dans la capitale, en l'occurrence, à Ampitatafika, Alasora, Ambodin'Isotry, et Ankadifotsy, deux à Toliara et un à Nosy Be. Le cap des quatre-vingt-cas positifs a été atteint, toujours le 7 avril, tandis que le lendemain quatre nouveaux cas contacts sont découverts, dont deux dans la région d'Analanjirofo.

Craignant la prolifération des porteurs du virus par contact, le conseil municipal de la ville de Mahajanga est allé jusqu'à voter le 6 avril la « mise en quarantaine des personnes suspectes arrivant dans la ville afin de protéger la population locale contre toute contamination ». Cette décision des élus de la cité des Fleurs a été ensuite abandonnée. Même si les personnes âgées et les enfants de bas-âge sont considérés comme étant à risque en cette période de propagation locale du coronavirus, coïncidant avec la transition de la saison vers l'hiver, les statistiques officielles démontrent que les malades sont de tous les âges et que tout le monde peut être contaminé par simple contact involontaire ou non.

« Choisir entre vivre ou mourir », c'est le message, hier, de Tianarivelo Razafimahefa, chef du Centre de commandement opérationnel de la lutte contre le covid-19, face à l'inconscience persistante d'une grande partie de la population face au risque de propagation rapide de la pandémie par le fait du simple contact entre personnes. Car si aujourd'hui, onze personnes sont guéries, quatre vingt onze autres malades suivent un traitement à l'hôpital.