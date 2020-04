Sénégal: Ziguinchor - Des jakartamen sur des voies de contournement le long des frontières - Des «cas suspects» et brèches pour la propagation du COVID-19

Le front de la sensibilisation bien cerné, le coronavirus (Covid-19) ouvre de nouveaux (fronts) dans la région de Ziguinchor. Et c'est surtout au niveau des frontières que la menace de pénétration du Covid-19 est persistante.

A Ziguinchor, les frontières bouclées, certains essaient de contourner ces restrictions au niveau des zones de passages régulières, en utilisant des voies détournées, pour ne pas dire souterraines. Et, dans cette œuvre machiavélique, ce sont les motos Jakarta qui sont utilisées pour faire passer des personnes. Et malgré le dispositif mis en place dans les différentes frontières entre le Sénégal et la Gambie et entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, certains essaient de passer entre les mailles du filet pour entrer dans la région.

En atteste, il y a quelques jours, une dizaine de Bissau-guinéens, à bord de motos Jakarta, ont été arrêtés à Séléty, à la frontière entre le Sénégal et la Gambie, alors qu'ils tentaient d'entrer dans la région. Ils voulaient rejoindre leur pays, la Guinée-Bissau. Ils ont même été éconduits. Des étrangers qui profitent de la porosité des frontières et de la complicité des taxis-motos Jakarta pour s'infiltrer dans la région ; d'où l'alerte à la vigilance lancée par les populations. Des motos Jakarta passent par des voies «souterraines» pour faire entrer des étrangers dans la région, bravant ainsi l'état d'urgence et la fermeture des frontières.

Des motos-taxis Jakarta, de véritables «cas suspects». D'ailleurs, certaines populations le long de la frontière avec la Gambie, comme à Kataba, conscientes du danger de ce phénomène d'infiltration de cas suspects, ont pris l'initiative d'installer des Comités de veilles pour lutter contre ce fléau. C'est ainsi qu'une trentaine de jeunes mobilisés surveillent certains points clandestins le long de la frontière avec la Gambie.

En attendant, pour ce qui est de la pandémie à Covid-19, la situation est stable dans la région de Ziguinchor, depuis quelques jours. Un seul patient est encore sous traitement et il n'y pas de test positif depuis trois semaines dans la région. Mais, la menace est encore présente. Les voies de contournement peuvent ouvrir des brèches au Covid-19.