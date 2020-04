Algérie: Bordj BouArréridj-Covid19 - Départ d'une caravane de solidarité vers Blida

Bordj Bouarreridj — Une caravane de solidarité contenant des dons alimentaires a pris le départ samedi de la wilaya de Bordj Bouarréridj vers Blida dans le cadre des actions de solidarité initiées en cette période marquée par l'apparition du nouveau coronavirus, a-t-on constaté.

La caravane de solidarité est composée de 5 poids lourds chargés de denrées alimentaires de large consommation (semoule, produits agricoles et viandes blanches) en plus des détergents et des produits désinfectants devant être remis à la commission de solidarité de la wilaya de Blida, a précisé à l'APS le directeur de l'action sociale et de la solidarité de Bordj Bouarréridj, Salim Bouhitem.

L'opération s'inscrit dans le cadre des efforts de solidarités initiés en collaboration avec les bienfaiteurs, les associations caritatives et la commission de wilaya de solidarité sous la supervision des autorités locales, a souligné M. Bouhitem rappelant que des initiatives similaires avaient été organisées au profit des zones d'ombre de la wilaya.

Il a par ailleurs fait part de l'élaboration d'une cartographie des personnes démunies de la wilaya et la constitution à travers les communes, de comités chargés d'établir et de mettre à jour les listes des familles nécessiteuses en plus de la mise en place d'un réseau pour la distribution des aides aux véritables bénéficiaires, et ce, conformément aux orientations du Premier ministre.