Algérie: COVID-19 - L'Etat déterminé à mobiliser "le maximum" de moyens possibles

Alger — Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a réitéré, samedi à Alger, que "l'Etat est fermement déterminé à mobiliser le maximum des moyens possibles" afin de protéger les citoyens contre la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Intervenant en marge du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie en Algérie, M. Benbouzid a précisé que l'Etat, "sous la supervision quotidienne et directe" du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, était "fermement déterminé à mobiliser le maximum des moyens possibles" afin de protéger les citoyens contre cette pandémie mondiale.

A ce titre, M. Benbouzid a rappelé "l'importation, durant la semaine dernière, d'une grande quantité de matériels et d'équipements de prévention en dépit de la forte pression que connait le marché mondial sur ces produits", faisant état de l'acquisition de plus de 15 millions de masques et de 100 respirateurs artificiels, en sus de quantités "importantes" de combinaisons, de lunettes de protection et de masques destinés aux personnels de la santé.

Et d'ajouter que le stock national de Chloroquine a été augmenté à "plus de 300.000 boîtes", soulignant que l'effort de l'Etat "se poursuivra pour garantir tous les produits, équipements et médicaments nécessaires pour faire face à cette épreuve que traverse l'Algérie, à l'instar de tous les pays du monde".

S'agissant de l'action du Comité Scientifique de Suivi de l'Evolution de la Pandémie du Coronavirus, le ministre de la Santé a rappelé que le Comité avait adopté le protocole de traitement auquel ont été soumis, à ce jour, plus de 1700 malades, un protocole suivi même pour les cas légers et introduit les tests rapides en soutien à la stratégie de dépistage du Covid-19".

A ce propos, M. Benbouzid fait état de la satisfaction du Comité quant aux résultats enregistrés suite à l'usage de la Chloroquine qui a permis l'augmentation des cas de guérison ces derniers temps, a-t-il dit.

Pour ce qui est de la disponibilité des lits dans les services de réanimation et de soins intensifs, le ministre a précisé que "tous les établissements publics et privés ont mobilisé toutes leurs capacités en vue d'aménager des unités de réanimation et de soins intensifs pour les patients présentant des problèmes respiratoires".

Le ministre a rappelé, d'autre part, la création au cours de la semaine écoulée, d'une plate-forme électronique dédiée au suivi de l'évolution de la pandémie au niveau national et qui est également utilisée dans la répartition et la fourniture des moyens et matériels nécessaires à la lutte contre cette pandémie en vue d'assurer aux citoyens les meilleures chances de prise en charge.

Le ministre a rendu hommage, en outre, à l'Armée nationale populaire (ANP) dont "l'engagement infaillible au côté du peuple a encore épaté" estimant que "la mobilisation, récemment, de ses appareils pour l'acheminement 'en un temps record' de matériels et équipements médicaux de la République de Chine est une autre preuve de cet engagement que l'histoire inscrira à son palmarès de hauts faits et de sacrifices pour sa Patrie et son peuple".

Soulignant la capacité de l'Algérie à dépasser cette crise sanitaire, M. Benbouzid a appelé les citoyens "à la patience, à la discipline et au respect du confinement à domicile afin de sortir victorieux de cette pandémie".