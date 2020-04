Sénégal: Interdiction des transports inter-urbains en cette periode de COVID-19 - Des régions frontalières sur le qui-vive

L'état d'urgence, assorti d'un couvre-feu de 20h à 6h du matin en vigueur au Sénégal, entrainant la suspension du transport interurbain et la fermeture des gares routières, pour éviter la propagation du coronavirus (Covid19), n'y feront rien. Des usagers et transporteurs continuent de contourner les montages des Forces de l'ordre pour se déplacer de région en région, en violation de la loi.

Alors que Cheikh Omar Gaye, le Directeur des Transports Routiers, met en garde les contrevenants qui risquent 2 mois à 2 ans de prison ferme et des amendes allant de 20.000 à 500.000 F CFA et la suspension ou l'annulation des titres de transports (la Licence et les Agréments délivrés pour l'exercice du transport), pour les transporteurs (Cf : Sud Quotidien du mercredi 8 avril 2020), le phénomène persiste, surtout dans des régions frontalières. Constat à Ziguinchor, Kaolack, Kédougou, qui semblent pour le moment faire exception à cette règle de violation et Kolda, mais aussi à Mbour

MBOUR - NON RESPECT DU COUVRE-FEU ET DE L'ETAT D'URGENCE :150 personnes interpellées, 47 motos et 78 véhicules mis en fourrière...

Près de cent cinquante (150) personnes interpellées, 47 motos et 78 véhicules mis en fourrière, en plus de la saisie de 75 ballons de football sur des jeunes jouant dans la rue, bravant ainsi les interdictions de rassemblement, constituent un premier bilan depuis le début du couvre-feu à Mbour

Les Forces de l'ordre ne donnent aucun répit aux contrevenants à l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu de 20h à 6h du matin. En tout 150 individus ont été interpellés à Mbour depuis l'entrée en vigueur du couvre-feu. En effet, dans la journée du mercredi 8 avril 2020, quatorze (14) personnes ont été placés en garde à vue pour non-respect du couvre-feu. Le même nombre de patients sont atteints du coronavirus (Covid-19), 50 personnes placées sous surveillance médicale ou mises en quarantaine dans un hôtel de la place. Le problème de mobilité avec les restrictions sur les déplacements d'un point à un autre a poussé les transporteurs et chauffeurs à s'inscrire dans des stratégies de ne point supporter des pertes de revenus, en haussant les tarifs sur le transport urbain avec la réduction du nombre de personnes. Les chauffeurs se faufilent à travers des mailles ou des failles et dans l'omerta la plus totale. En plus, une autre situation fait l'objet d'une attention particulière, les transporteurs font des pieds et des mains pour continuer leurs activités en investissant les pistes rurales et autres voies communautaires pour aller d'une localité à une autre. Les conséquences sont très visibles.

Pour rallier Dakar, à partir de Mbour, pour un tarif normal fixé entre 2000 et 2500 francs, c'est désormais la surenchère et la barre se hisse entre 7000 et 7500 francs CFA pour rallier la capitale. En dehors de la traque permanente de ces contrevenants par les Forces de l'ordre, de fortes présomptions pèsent sur les préposés au voyage dans un contexte de couvre-feu. Les gares routières désertes n'ont pas fait taire les prétentions des gens voulant se déplacer, à tout prix. La voie terrestre a fini de montrer toutes les facettes des chauffeurs mus par l'appât du gain facile, sans soucier des risques. En effet, un passager peut être une bombe ambulante capable de transmettre le coronavirus à grande échelle. La petite côte, par sa position de carrefour, accueille quotidiennement des équipages de pêcheurs venus des pays de la sous-région qui tentent de braver l'interdit. Au bout du compte, à défaut de débarquer à Mbour, sous l'œil vigilant des Forces de sécurité, ils sont cueillis en haute mer pour être acheminés vers des lieux de tests et de confinement. La présence d'éléments de la Gendarmerie, de la Police et celle de garde-côtes reste très dissuasive, avec les nombreuses interventions soldées par des saisies de pièces administratives et des mises en fourrière de voitures et de motos.

BILAN A MI-PARCOURS... DE L'ETAT D'URGENCE

Un premier bilan, selon le Commissaire Mandjibou Lèye, du Commissariat urbain de Mbour, depuis le début de l'état d'urgence, donne une interpellation de 144 personnes, une immobilisation de 78 véhicules et de 47 motos pour non-respect de cette mesure administrative, en plus de 184 pièces de voitures saisies. Du côté de la Compagnie de Gendarmerie de Mbour, ce sont les verbalisations sur le non-respect de l'état d'urgence et en particulier les tentatives de passer à travers les mailles du filet qui sont très nombreuses. Divers check-points sont érigés pour un contrôle strict, de jour comme de nuit, des véhicules essayant de se frayer leur chemin enfreignant l'état d'urgence et mettre la main sur les contrevenants. La problématique de la gestion des jeunes jouant dans la rue se pose également, avec la saisie de 75 ballons de football. Des populations s'interrogent : à quelle vitesse les choses vont-elles évoluer avec le durcissement des mesures comme la suspension de la délivrance des autorisations de circuler ?