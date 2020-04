Sénégal: Annulation des coupes de la ligue et du Sénégal saison 2020 - Ndoffène Fall et Pape Thiaw saluent une «mesure appropriée»

La situation sanitaire liée à la pandémie du Coranavirus ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre au sport. La décision d'annuler les Coupe de la Ligue et la Coupe du Sénégal lors de cette saison, reste sans doute la mesure plus appropriée.

Elle est en tout cas saluée par les acteurs du football parmi lesquels, Ndoffène Fall, vice-président du Jaraaf et Pape Thiaw entraineur de Niary Tally. Ils disent accepter et comprendre toute la décision. Ils espèrent toutefois que le ballon roule à nouveau pour permettre le championnat national d'aller à son terme.

NDOFFENE FALL VICE-PRESIDENT DU JARAAF : «La nature a horreur du vide, il fallait prendre des décisions»

La décision de la Fédération d'annuler les Coupes de la Ligue et de la Coupe du Sénégal de cette saison ne semble pas surprendre les acteurs du football. Il est même dans l'ordre du possible face à la trêve forcée imposée par la crise sanitaire liée à la propagation du Covid 19. Ndofféne Fall, vice-président du Jaraaf de Dakar indique que la décision est la plus appropriée dans le contexte. «La nature a horreur du vide, il fallait prendre des décisions. Je pense que les responsables de notre football devraient prendre des décisions allant dans le sens de la gestion du football de notre pays. Aujourd'hui, notre pays est confronté à une pandémie et nous ne savons pas quand est ce que cela va s'arrêter. Souhaitions que cela puisse se terminer du jour au lendemain», indique-t-il. «Il revient donc à l'instance faîtière de se réunir et de prendre une décisions allant dans le sens de finaliser tout cela.

La Coupe de la Ligue et la Coupe du Sénégal étant des compétitions majeures de notre pays mais ne pouvant pas passer devant le championnat national. Compte tenu de la situation actuelle, nous savons qu'il y a la décision de suspendre les activités jusqu'au mois de mai. Cela veut dire aussi qu'après le mois de mai, il nous restera que le mois de juin et juillet», ajoute-t-il. Le dirigeant chargé des sports du Jaraaf reste optimiste sur une probable reprise qui permettra au championnat d'aller jusqu' à son terme. «Faut-il rester les bras croisés ou prendre des décisions allant dans le sens de combler et de booster le football sénégalais ? Sur ce, la FIFA a pris la décision de terminer les championnats. Si par extraordinaire la situation et l'Etat d'urgence se terminaient au mois de mai, comme décidé par l'autorité suprême, nous aurons le temps de terminer le championnat et de désigner l'équipe championne, la vice-championne», poursuit-il.

Au niveau interne, le dirigeant des «Vert et Blanc» n'a toutefois aucune certitude sur le proche avenir de son club. «Personne ne pourra s'ajuster. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Il ne faut pas attendre pour mettre un programme. On ne sait pas la suite à donner à ce qui va découler de la situation dans notre pays et de l'environnement du monde entier. Car, tout est suspendu au Coronavirus. Il nous appartiendra à prendre les décisions appropriées».

PAPE THIAW ENTRAINEUR DU CLUB DE NIARY TALLY : «Le football est notre boulot, notre passion mais la pandémie est là»

A l'instar de nombre de ses pairs, l'entraineur de l'équipe de Niary Tally a estimé que la décision de la FSF de faire l'impasse sur les Coupes du Sénégal et de la Ligues est le plus indiquée. Selon lui, le plus important est ailleurs, face à la pandémie du Coranavirus. «L'annulation est une bonne chose dans ce combat que l'on mène contre le Coronavirus. La Fédération sénégalaise de football a pris la bonne décision. Maintenant, le plus important c'est le championnat. Si cela peut se poursuivre, tant mieux. Nous sommes en train de nous battre pour s'en sortir. Le football est notre boulot, notre passion mais la pandémie est là et il faut respecter les règles», soutient-il.

L'ancien attaquant des Lions reste toutefois optimiste et pense que le ballon va rouler de nouveau sur les terrains. «Espérons que la pandémie partira le plus rapidement pour terminer le championnat. Si la situation perdure encore, je ne pense pas que cela puisse se terminer cette saison», confie-t-il. Pour meubler cette période d'inactivité, le technicien de Niary Tally entend s'adapter avec le programme qui a été soumis à ses joueurs. «C'est un peu difficile en ce moment. Quand on ne voit pas les joueurs, c'est un peu compliqué. Maintenant, on envoie aux joueurs un programme pour qu'ils puissent les suivre chaque jour et on prépare tout avec notre préparateur physique», fait-il savoir.