Madagascar: Football - Le nouveau stade de Betafo prend forme

Profitant du fait que le confinement ne concerne pas la région du Vakinankaratra, l'entreprise Cogelec, chargée de construire le nouveau stade de football de Betafo, poursuit ses travaux. De grands travaux, dont on commence à voir la forme avec une tribune s'étalant sur toute la longueur du terrain, ainsi que le terrain lui-même qui est à même de recevoir le tapis synthétique, ont commencé.

Les ouvriers s'attèlent ce dimanche à mettre la touche finale avec les canaux d'évacuation autour du terrain. Le seul problème, c'est de savoir si la clôture extérieure rentre ou non dans le budget prévu par la Présidence et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Mais le député élu à Betafo, le Docteur Fiarovana Lova, dit vouloir se mobiliser pour demander une rallonge budgétaire, ou à défaut trouver des partenaires pour les autres travaux. Comme le président directeur général de Cogelec, Alfred Randriamanampisoa, est un natif de la région, on ne pense pas qu'il ferait la fine bouche si on lui demandait d'apporter sa contribution.

De l'avis de la population locale, ce stade pourrait encore être amélioré avec la pose d'une piste d'athlétisme en tartan. Puis chemin faisant, et comme il y a encore de la place, un terrain polyvalent pourrait également être implanté pour permettre au handball, basket-ball, volleyball et tennis d'avoir leur part du gâteau. Cela ferait de ce nouveau stade un des plus beaux de l'histoire du sport malgache. On lui doit bien cela, car toutes les installations de cette ville datent de l'époque coloniale. Il a donc fallu l'initiative du président Andry Rajoelina pour que Betafo puisse voir enfin le bout du tunnel.