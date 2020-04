Sénégal: Paiement des impôts et taxes - La Dgid active un différé jusqu'au 15 juillet prochain

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures fiscales du Programme de résilience économique et social, initié par le président de la République en réponse à la pandémie du covid-19, la Direction générale des impôts et des domaines (Dgid) informe les usagers que la mesure consistant à accorder un différé du paiement des impôts et des taxes jusqu'au 15 juillet 2020 est effective.

Ladite mesure concerne, selon la Dgid, les particuliers et les Petites et moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 100 millions de francs Cfa, les entreprises évoluant dans les secteurs les plus impactés par la pandémie du covid-19 notamment le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, le transport de personnes, l'éducation, la culture, l'agriculture et la presse quel que soit leur niveau de chiffre d'affaires.

La direction indique dans la foulée, à travers un communiqué de presse, que le différé de déclaration et de paiement porte sur tous les impôts et taxes exigibles sur la période d'avril à juin 2020.

« Toutefois, pour faciliter leurs transactions, un dispositif de dépôt en ligne des déclarations fiscales sera prochainement proposé aux usagers qui seront libres d'y souscrire, sans obligation de s'acquitter des paiements correspondants avant le 15 juillet 2020.

Par ailleurs, la Dgid précise que les entreprises qui ne sont pas visées par ce différé de déclaration et de paiement, notamment celles qui utilisent les télé-procédures, sont tenues de souscrire leurs obligations de déclaration et de paiement dans les délais requis.