Cameroun: Riz Broli et Armanti - Les éléments de conformité présentés

Au cours d'une rencontre avec le Mincommerce hier, Africa Food Distribution, distributeur des marques incriminées a fourni les documents attestant de leur bonne qualité

Comme sollicité par le ministre du Commerce (Mincommerce), Luc Magloire Mbarga Atangana, l'entreprise Africa Food Distribution qui distribue les riz de marque Broli et Armanti a présenté les pièces relatives à l'importation de leur produit : l'attestation de conformité, le certificat de conformité et le procès-verbal d'inspection phytosanitaire. Preuve que ces produits sont conformes à la norme Nc 92 en vigueur en la matière et suffisamment propre à la consommation pour être vendus dans l'espace commercial camerounais. Des arguments qui viennent démonter toute rumeur de teneur en plastique de ces riz, comme semble le penser une certaine opinion. C'est justement à l'effet d'apporter des éclairages et lever la polémique « du riz en plastique » que le ministre Luc Magloire Mbarga Atangana, a initié la concertation tenue hier à Yaoundé.

Outre les responsables d'Africa Food Distribution, les représentants des ministères en charge de l'Agriculture, des Mines, l'Agence des normes et de la qualité et les associations de défense des droits des consommateurs ont pris part à la rencontre. Tour à tour, ils ont chacun présenté les fond de dossiers contenant des copies de certificat, d'attestations de contrôle, le rapport d'analyse phytosanitaire, le certificat de fumigation concernant 17 cargaisons de 1800 tonnes, bref, un ensemble de pièces nécessaires à l'importation.

Parlant du riz incriminé, différents tests ont été faits depuis que la folle rumeur qui a envahi les réseaux sociaux court autant par l'entreprise distributrice en présence de la ligue des consommateurs du Cameroun que par le Minader et le Centre technique agroalimentaire. « Aucune trace de plastique dans le riz, mais à l'observation quand il est froid, le riz dégage une sorte de gel issu de l'amidon qu'il contient et peut alors devenir élastique et être capable de rebondir » a expliqué, André Paulin Kenmoue, le directeur général d'Africa Food Distribution.

Un ensemble de preuves devant lesquelles le ministre a affirmé sans ambages que le riz de marque Broli et Armanti ne contient pas de plastique. Ce d'autant plus que « le Cameroun dispose d'un ensemble de mesures et d'outils favorisant un contrôle rigoureux de la qualité à l'importation et même au niveau local à travers le Centre technique agroalimentaire », a-t-il déclaré. Fini donc la polémique autour du riz Broli et Armanti. Seulement le ministre prévient déjà : « Nous allons dorénavant accentuer la vigilance dans le secteur et y mener un contrôle plus rigoureux ».