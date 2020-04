Sénégal: Dr Khadim Bamba Diagne, enseigant chercheur, directeur scientifique du larem - « Il est nécessaire de reposer la consommation locale et rendre nos entreprises compétitives »

Récession, Le mot fait peur, les économistes utilisent souvent les mêmes termes que les psychologues (crise, récession, dépression, choc, faillite), mais chaque mot a une signification conventionnelle.

La récession est définie comme une baisse significative répandue dans l'ensemble de l'économie durant trois mois et qui affecte à la fois les revenus, la production industrielle, l'emploi et le commerce de gros et de détail, en termes simples la richesse créée à l'intérieur du territoire. Alors si on observe un phénomène de ralentissement du rythme de croissance économique pendant trois mois, on parle de récession et si ça dure six (6) mois consécutifs, on parle de crise et au-delà d'un an, on parle de dépression.

Le Sénégal doit changer de visage après la crise, il est nécessaire de reposer la consommation locale et rendre nos entreprises compétitives, dynamiser les chaines de valeur sous-régionales pour au-delà de la sécurité alimentaire et sanitaire, chercher une souveraineté alimentaire et sanitaire. Revoir la structure de notre secteur privé national et relever le plateau médical comme s'il y aurait une crise sanitaire mondiale d'ici à 5 ans. Pour le moment, nous devons étre responsables et disciplinés pour gagner le combat contre ce virus sournois ».