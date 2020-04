Cote d'Ivoire: Coronavirus/Eau - Le gouvernement prend en charge les factures d'avril et mai 2020 pour 316 000 ménages vulnérables

Les factures d'eau devant être payées en avril et en mai 2020, des ménages facturés uniquement dans la tranche sociale (consommation trimestrielle comprise entre 1 m3 et 18 m3) seront prises en charge par le gouvernement, afin d'atténuer l'impact de la pandémie du Coronavirus sur plus de 316 000 ménages défavorisés, soit 2 millions de concitoyens.

Ces mesures ont été annoncées par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, à l'occasion de la conférence de presse quotidienne sur le Coronavirus, le 11 avril 2020 à Abidjan.

« Ces mesures coûteront à l'Etat 900 millions de FCFA », a indiqué Laurent Tchagba.

Il a assuré que tous les ménages inscrits dans la tranche sociale qui avaient déjà réglé leur facture d'eau avant l'annonce de cette mesure vont bénéficier d'un avoir équivalant au montant de la consommation qui sera déduit du paiement de la prochaine facture d'eau.

Autre mesure forte annoncée par le ministre de l'Hydraulique, le report des dates limites de paiement des factures d'eau pour trois mois. « Les factures d'eau qui devraient être payées en avril sont reportées au 31 juillet 2020, et celles qui devaient être payées au plus tard le 06 mai sont reportées au 31 août 2020 », a-t-il expliqué.

Selon lui, cette mesure n'entraîne pas des coupures d'eau pour des raisons d'impayés sur ces factures. Aucune pénalité ne sera appliquée aux consommateurs et aucun compteur ne sera déposé pour impayé.

Il faut rappeler que le gouvernement a décidé également de prendre en charge les factures d'électricité de plus d'un million de ménages vulnérables abonnés au tarif social et de décaler pour l'ensemble des abonnés, les dates limites de paiement des factures d'avril à juillet 2020, et de mai à août 2020.