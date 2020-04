Sénégal: Pr. Aida Sylla, de la division santé mentale au ministère de la santé sur le confinement - «Qu'on arrête de brandir l'argument de la faim quand on sent une contrainte de santé publique... »

Dans le cadre de la riposte contre Covid-19 et surtout des cas issus de la transmission communautaire, le débat sur un éventuel confinement revient au-devant de l'actualité.

Pour le Professeur Aida Sylla, psychiatre et chef de la division santé mentale au ministère de la santé et de l'action sociale, il faut que les Sénégalais arrêtent de soulever l'argument de la faim quand il s'agit d'une contrainte pour le bien de la santé publique. Dans cet éclairage, elle revient sur la communication ministérielle, le secret médical touchant les patients atteints du nouveau coronavirus, et divers autres sujets liés à la prise en charge psychologique en contexte de Covid-19

« DE QUOI LE PEUPLE A VRAIMENT FAIM ? »

« Il y a des personnes qui s'opposeront à tous et à toute forme d'autorité. Quoi que vous puissiez dire, ils vous diront non avant de réfléchir. Mais je pense qu'il y a une certaine fermeté qui a su les contenir et la plupart sont restées tranquilles... L'autre chose qu'on brandit, c'est si nous restons chez nous, nous n'aurons pas à manger. Mais dans tous les cas, il y a des phénomènes qu'il faut chercher à comprendre et ne pas répondre au coup par coup et c'est le cas de la faim. Depuis que je suis née et que je vis dans ce pays, chaque fois qu'il y a quelque chose qui est imposé, on soulève l'argument de la faim. J'étais là quand on construisait les infrastructures, certains disaient qu'on construit des infrastructures alors que nous avons faim. Quand on parle de l'investissement culturel, les gens se soulèvent et disent que nous avons faim. Je pense qu'il est temps d'analyser cette faim, de quoi ce peuple à faim ? Est-ce qu'il n'a pas faim de discipline ? Est-ce que c'est d'alimentation qu'il a faim ? Et ne pas prendre à la lettre cette faim pour y répondre... L'aliment, ce n'est pas tout dans la vie. L'aliment n'est pas que du remplissage, c'est aussi une fonction de partage et aujourd'hui, ce partage veut que nous soyons tous en bonne santé et ce faisant, nous contribuons à la santé publique ».

«NOUS N'AVONS PAS BESOIN DE CONNAITRE DES DETAILS SUR LES MALADES A COVID 19... »

«Tout le monde a la parole et tout le monde en parle (nouveau coronavirus-ndlr). Nous n'arrêtons pas de dire à la population de choisir le bon canal d'information, parce qu'on ne peut pas se fier à toutes les sources d'information. Il est vrai que c'est une épidémie, une situation exceptionnelle, ou même des dérogations vont s'appliquer au secret médical, c'est-à-dire que c'est des maladies à déclaration obligatoire. Donc le secret médical n'est plus massif comme il l'était en temps normal. Mais il y a le respect de certaines confidentialités. A travers les informations données par le ministère de la Santé et de l'action sociale, vous ne pouvez pas retrouver les personnes, vous ne pouvez pas savoir qui ils sont. Je pense que c'est de ce type d'information dont on a besoin pour que l'on prenne la juste mesure de cette épidémie. Je pense qu'il ne faut pas donner des détails aujourd'hui. Surtout qu'on parle de cas de contamination communautaire...

La stigmatisation est le fait d'insister sur ce qui nous différencie de l'autre et cela à quel but dans notre contexte ? Celui de dire que c'est l'autre et ce n'est pas moi. Nous n'en sommes plus là, cela peut être Mr Tout le monde. Aujourd'hui, il y a des personnes indéterminées qui vont se promener dans la rue et propager la maladie, donc la bonne attitude c'est de se protéger de tout le monde parce que tout le monde est susceptible d'être un porteur potentiel de ce nouveau virus. Ce n'est pas parce que c'est un proche que je ne vais pas me protéger, tout le monde devra se protéger par la désinfection des mains, le port des masques ».

PEUR PROTECTRICE CONTRE PANIQUE

« La peur est certes normale mais il ne faut pas que nous basculons dans la panique. Cette peur a une fonction d'alerte pour la protection mais quand elle génère des comportements qui sont désadaptés et inadéquats, nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons pas le droit des détails sur les patients et surtout aujourd'hui que ces cas viennent de partout ».

DEBARQUER A L'HOPITAL, UN RISQUE DE CONTAMINER DE TOUTE UNE CHAINE

« Selon les recommandations ministérielles il n'est pas conseillé aux personnes qui ont des symptômes de débarquer dans les structures hospitalières. Elles doivent appeler les numéros indiqués et à partir de ce moment, ce sont des personnes qui vont se déplacer chez elles. Déjà, une partie de la consultation peut être faite au téléphone et s'il y a besoin de se déplacer pour aller les chercher, les agents qui en ont la charge le feront. Parce que vous ne pouvez pas débarquer chez un médecin dans une structure privée ou publique avec des symptômes au risque de contaminer toute la chaine que nous allons traverser avant d'arriver au lieu de traitement».

«CELUI QUI RESTE CHEZ LUI EST PLUS VALEUREUX QUE LE SOIGNANT DE PREMIERE LIGNE... »

«Ce qui peut essentiellement servir à vivre cette restriction de liberté (Etat d'urgence et couvre-feu-ndlr), c'est la compréhension de ce qui l'a entraîné. Je pense qu'une personne normale qui intègre ce qui est à l'origine de cette restriction devrait pouvoir la supporter quelle que soit la contrainte. C'est un acte de santé publique. Celui qui reste chez lui est plus valeureux que le soignant de première ligne, parce qu'il va se protéger et aussi protéger la collectivité. On ne demande pas aux personnes de rester chez elles, pour restreindre leur liberté uniquement ou pour tout un autre problème. Il s'agit d'une restriction liée à une cause médicale. C'est une maladie qui circule, qui peut toucher tout le monde et la solution est de limiter les déplacements. Donc, le fait de rester chez soi permet de sauver des vies, surtout aujourd'hui où nous parlons de contaminations communautaires».

« LES MALADES MENTAUX SONT PROTEGES COMME TOUS LES AUTRES SENEGALAIS »

« L'accompagnement se passe essentiellement par téléphone. Par les outils de communication moderne. Les travailleurs sociaux ont été formés, capacités pour se démultiplier pour pouvoir faire cet accompagnement. Et je pense que quand on parle des Sénégalais, il s'agit de tous les Sénégalais. Moi je suis psychiatre et les malades mentaux que je reçois, je leur transmets ce message. En tant que citoyen sénégalais, ils sont protégés autant que tous les autres... Le ministère a mis en place une cellule de soutien psychologique que coordonne le Dr Sy, mais aussi des structures de l'hôpital de Fann qui reçoivent des patients atteints de Covid-19, une cellule a été mise en place qui accompagne les patients mis en observation, leurs familles de même que les personnels soignants de première ligne qui peuvent être épuisés, touchés et qui ont peut-être besoin d'un soutien psychologique».