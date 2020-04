Sénégal: Menaces sur les emplois à cause du COVID 19 - L'Etat prend les devants

Le président de la République a pris la décision de soutenir le secteur de l'emploi afin que les conséquences du Covid-19 ne découlent sur des pertes d'emplois massives. Une ordonnance dérogatoire des licenciements a été rédigée le jeudi 9 avril. Une copie de celle-ci parvenue à notre rédaction fixe les conditions définies par les autorités

L 'ordonnance n° 001-2020 du 08 avril 2020 aménageant des mesures dérogatoires au licenciement et au chômage technique durant la période de la pandémie du Covid-19, dont une copie nous est parvenue, précise dans son article premier que par dérogation aux dispositions des articles L.49, L.60 et L.214 du code du travail, durant la pandémie du Covid-19 et dans les limites de temps de la loi d'habilitation n° 2020-13 du 02 avril 2020, tout licenciement autre que celui motivé par une faute lourde du travailleur est nul et de nul effet. Mieux, il est aussi dit dans le second article que par dérogation aux dispositions de l'article L.65 du code du travail, l'employeur, afin d'éviter le chômage technique, doit rechercher avec les délégués du personnel ou, à défaut, les représentants du personnel, des solutions alternatives telles que la réduction des heures de travail, le travail par roulement, l'anticipation des congés payés, le redéploiement de personnel, le travail à temps partiel. En aucun cas, la rémunération versée au titre de ces mesures alternatives ne peut être inférieure au pourcentage prévu à l'article 3 de la présente ordonnance.

Le même article précise que si l'employeur décide de recourir au chômage technique, la durée de celui-ci ne peut dépasser les limites de temps de la loi d'habilitation précitée. Pendant cette période, le travailleur perçoit par ailleurs une rémunération qui ne saurait être inférieure ni au salaire minimum interprofessionnel garanti ni à 70% de son salaire moyen net des trois derniers mois d'activité. En contrepartie, l'employeur bénéficie de mesures d'accompagnement de l'Etat.

Les dispositions de l'article 4 prévoient de même que pendant toute la période d'inactivité, le travailleur est tenu de rester à la disposition de l'employeur. Celui-ci peut l'occuper à des travaux ponctuels relevant de son domaine de compétence. « Le travailleur qui refuse de se mettre à la disposition de son employeur perd son droit à une rémunération ».

S'agissant de l'article 5, il indique que les dérogations mises en œuvre sur le fondement des articles 1er, 2, 3 et 4 de la présente Ordonnance s'appliquent à toute mesure de licenciement ou de chômage technique décidée à partir du 14 mars 2020. Elles cessent de produire leurs effets dans les limites de temps de la loi d'habilitation précitée. L'ordonnance en question montre en outre, qu'au surplus, la persistance de la crise sanitaire pourrait déboucher, si l'on y prend garde, sur un cycle de licenciements massifs qui accroitra la précarité de l'emploi et menacerait la stabilité sociale. « Les conséquences économiques de la pandémie du Covid-19 constituent une menace réelle pour l'emploi ».

Pour cause, est-il relevé, les données reçues des Inspections du Travail et de la Sécurité sociale sont assez préoccupantes dans les secteurs comme l'hôtellerie, le tourisme et les transports. Des milliers de travailleurs sont envoyés au chômage technique dans des conditions qui ne garantissent pas toujours le maintien de la rémunération, les privant ainsi d'un revenu à caractère alimentaire.