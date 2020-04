Sénégal: Amar Diop, adjoint à l'inspection régionale du travail - «Ces mesures ont une durée d'effet de 3 mois »

Les décisions prises par le chef de l'Etat n'auront pas de conséquences sur le Code du travail. Selon l'adjoint de l'inspecteur régional du travail, Amar Diop, les mesures n'ont d'effet que le temps de la crise sanitaire. Est-ce que l'autorisation de l'Assemblée nationale permet de toucher à un code qui est plus contraignant qu'une loi ordinaire surtout s'il est le produit d'une négociation collective entre partenaires sociaux ?

Une ordonnance est un acte juridique qui est pris par le président dans un domaine qui relève normalement de la loi. Compte tenu de l'urgence et des enjeux, ces mesures ne pouvaient être prises que par ordonnance. Effectivement, un code peut être modifié par une ordonnance, rien ne l'empêche. C'est déjà arrivé en France avec Macron et sa réforme du droit du travail à l'entame de son mandat. Et les partenaires sociaux ont été consultes par le Président. Le Code du travail est une loi, donc il ne s'agit pas d'un texte négocié. L'ordonnance prise par le président sera ratifiée par l'Assemblée et deviendra ainsi obligatoire.

L'ordonnance n'entrainera-t-elle pas une modification du Code du travail? Il s'agit d'une modification temporaire, parce que ces mesures ont une durée d'effet de 3 mois. Elles dureront le temps de la loi d'habilitation.

A l'expiration de celle-ci, on retournera à la situation normale. N'existe-t-il pas un risque d'arriver à des licenciements abusifs ? C'est plus tôt le contraire. Il est beaucoup plus difficile de licencier dans ce contexte. Tout licenciement est interdit sauf en cas de faute lourde du salarié. Tout licenciement effectué en violation de cette interdiction est frappé de nullité.