Algérie: Sidi Bel-Abbès lance une opérations de fabrication d'équipements de protection

Sidi Bel-Abbes — Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels de Sidi Bel-Abbès a lancé plusieurs opérations de fabrication d'équipements de prévention destinés au personnel médical et paramédical et aux administrations publiques accueillant le public dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation de la nouvelle épidémie du coronavirus, a-t-on appris dimanche du directeur de secteur Kouider Mostefaoui.

En marge de l'opération d'installation d'un premier tunnel de stérilisation au niveau du service des urgences au centre hospitalier universitaire (CHU) Abdelkader Hassani, présidée par le wali Mustapha

Limani, M. Mostefaoui a précisé que ces opérations sont menées avec l'aide de stagiaires du secteur sous la supervision de formateurs de différents centres de formation, en collaboration avec des opérateurs économiques des secteurs public et privé chargés de financer la matière première.

Ces opérations consistent en la confection de masques de protection qui peuvent être stérilisés et utilisés plusieurs fois, a indiqué le même responsable, soulignant que plus de 4.000 masques médicaux répondant aux normes sanitaires requises ont été confectionnés et destinés aux staffs médicaux et paramédicaux de divers établissements hospitaliers, aux unités de protection civile et à d'autres organismes.

Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels de Sidi Bel Abbes a également lancé une autre opération pour fabriquer et installer des tunnels et des chambres de stérilisation à l'entrée des hôpitaux, à l'instar de deux modèles fabriqués pour le service des urgences et celui de la chirurgie du CHU Abdelkader Hassani, selon la même source.

Cette opération sera généralisée aux structures accueillant le public dont le Centre régional anti cancer (CAC) et la direction locale de la protection civile, a-t-on annoncé, signalant le lancement de la confection de modèles de combinaisons médicales préventives stérilisées aux normes de santé requises. Un nombre important de ces tenues sera fabriqué prochainement après financement de l'acquisition de matières premières par les services de l'administration locale de la wilaya.

Il est prévu aussi la réalisation d'un rideau de prévention pour permettre aux médecins et aux paramédicaux de communiquer à distance avec les patients. Il est attendu la semaine prochaine, l'acquisition de la matière première pour sa fabrication au niveau de l'Institut national spécialisé de formation professionnelle du chef-lieu de wilaya.