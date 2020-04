Angola: Punition sévère à tout citoyen qui désobéirait à l'état d'urgence à Moxico

Luena — Des mesures dures devront être prises à l'égard de tous les citoyens, angolais ou expatriés, résidants dans la municipalité frontalière de Luau, qui désobéiraient au mot d'ordre de l'Etat « Restez chez soi », lancé face au danger du COVID-19.

C'est ce qu'a ordonné samedi à la Police affectée à Luau, le gouverneur de la province de Moxico, Gonçalves Muandumba, soulignant qu'il revenait aux forces de l'ordre publiques de faire respecter l'état d'urgence en vigueur dans le pays depuis le 25 mars 2020.

Présidant une réunion avec la Commission municipale de prévention contre le COVID-19, le gouverneur de Moxico a appelé la Police, les chefs coutumiers et les leaders religieux à faire respecter rigoureusement et consciemment les recommandations émanant du Président de la République, João Lourenço, à travers l'état d'urgence décrété par lui, et dont l'échéance a été prorogée au 25 avril prochain.

Appelant les autorités locales et les habitants de la région à ne pas se laisser tromper par des fausses croyances et la spéculation, le gouverneur a souligné qu'en cas de désobéissance, les auteurs devraient être acheminés devant la justice.

A cette occasion, le chef du Centre médical de traitement anti COVID-19, monté juste au poste frontière de Luau, Tchijica Gonpedo, a fait savoir que ces installations provisoires étaient composées de trois salles d'isolement et de deux salles de traitement.

Située à l'Est du pays, Moxico, la plus vaste des 18 provinces de l'Angola, partage une frontière commune avec la République démocratique du Congo (RDC) et la Zambie.

Il y a lieu de signaler que jusqu'ici, l'Angola a notifié officiellement 19 cas positifs du nouveau Coronavirus.

Deux patients en sont morts et deux autres se sont rétablis, a affirmé le ministère de la Santé, qui tient, quasi quotidiennement, au moins une conférence de presse sur l'évolution du COVID-19 en Angola.

Selon le ministère de la Santé, les 19 cas du COVID-19 enregistrés jusqu'en ce jour en Angola ont été « importés » du Portugal, pays où les patients se trouvaient encore (avant de retourner à Luanda) jusqu'au jour où le nouveau Coronavirus a atteint l'Europe.