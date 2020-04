Angola: COVID-19 - Plan de contingence des résidus hospitaliers à Malanje

Malanje — Un plan de contingence de gestion des résidus hospitaliers et des services médicaux a été conçu par le gouvernorat de la province de Malanje, dans le but de protéger le public et le personnel médical des effets nuisibles de ces déchets qui doivent être évacués vers des endroits bien appropriés.

Selon un communiqué de presse parvenu à l'ANGOP, ce plan sera mis en œuvre dans le Centre médical de Cahala et dans le Centre de quarantaine institutionnelle situé à l'hôtel « Polígono ».

Toutefois, ce plan requiert la définition d'une série des procédures à programmer et à appliquer par des bases scientifiques et techniques, de manière à réduire la quantité des résidus produite par ces installations sanitaires provisoires.

Le projet vise également à préciser l'endroit où ces déchets doivent être évacués, de manière efficiente, par des opérations de dépôts, ramassage, transport, stockage, traitement, valorisation et leur élimination.

Le projet inclut la supervision des endroits et de la destination finale après la fermeture de ces centres médicaux provisoires.

Il vise également à déterminer l'impact que ces résidus hospitaliers portent ou peuvent porter sur l'environnement, soit des effets négatifs découlant du traitement et du suivi des patients victimes du COVID-19.

L'intention du plan consiste à contrôler les facteurs de risque, afin de prévenir la dissémination de la maladie et la réduction du risque de contamination et contagion du COVID-19, assurer ainsi la continuation d'une gestion efficace et efficiente des résidus hospitaliers et des services médicaux.