Algérie: MDN - 9 casemates et 7 bombes détruites à Bouira, Tizi-Ouzou et Djelfa

Alger — Neuf casemates pour terroristes et sept bombes de confection artisanale ont été détruites samedi par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à Bouira, Tizi-Ouzou et Djelfa, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 11 avril 2020, neuf (09) casemates pour terroristes et sept (07) bombes de confection artisanale, lors d'opérations de ratissage menées à Bouira, Tizi-Ouzou et Djelfa (1ère Région militaire)", précise la même source.

Lire aussi: Destruction de six casemates pour terroristes à Médéa et Skikda

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des Garde-frontières "ont saisi 266 kilogrammes de kif traité à Beni-Ounif, dans la wilaya de Béchar (3ème RM)", tandis que des détachements de l'ANP "ont arrêté, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, onze (11) narcotrafiquants et saisi 25,100 kilogrammes de kif traité et 9.300 comprimés psychotropes, lors d'opérations distinctes à Blida, Aïn-Defla (1ère RM), Rélizane (2ème RM), Oum El Bouaghi et El Tarf (5ème RM)".

Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP "ont intercepté, à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6ème RM), vingt (20) individus et saisi quatre 4 véhicules tout-terrain, 1,8 tonne de denrées alimentaires, 8 détonateurs, 885 grammes de dynamite, 17 groupes électrogènes, 12 marteaux piqueurs et 6 détecteurs de métaux", tandis que "des tentatives de contrebande de 7.512 litres de carburants ont été déjouées à Tébessa, El Tarf et Souk-Ahras", ajoute le communiqué.