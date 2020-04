Sénégal: Réapparition du Coronavirus à Touba - Un cas communautaire qui alerte toute la ville

«On s'acheminait vers une complète maitrise de l'épidémie et on y était presque », c'est l'expression de désolation du Dr Mamadou Dieng. Le médecin chef de la région médicale de Diourbel s'exprimait samedi, face à la presse et à l'issue d'une réunion de crise avec Gorgui Mbaye, le gouverneur de la région de Diourbel.

La découverte d'un nouveau cas de coronavirus dans la cité religieuse est venu perturber les espoirs de voir Touba débarrassée de la maladie. En effet, depuis le 24 mars dernier aucun nouveau cas positif n'y a été noté. Ce samedi, un patient issu de la transmission communautaire, est devenu un nouveau pensionnaire du centre de traitement de Darou Marnane, le matin.

« Depuis le 24 mars, nous n'avons pas eu de cas. C'est hier finalement que nous avons eu un cas qui n'a pas de lien épidémiologique avec les cas confirmés. Ce qui en fait un cas communautaire. Il s'agit d'un patient qui tient ses étals au marché Ocass », à révélé le Gouverneur de Diourbel. Âgé de 55 ans environ, ce commerçant ignore où il a chipé le virus. Il vit à Touba avec une famille de 20 personnes.

Le Gouverneur Gorgui Mbaye a décidé de mettre à exécution d'importantes mesures dont la réquisition du campement touristique de Mbacké pour y mettre en quarantaine une vingtaine de personnes susceptibles de développer la maladie, pour avoir été en contact avec le cas du marché Ocass.

Fermeture des marchés à 15h

Par ailleurs le Gouverneur a décidé de la fermeture de tous les marchés de Touba et le respect de l'arrêté ministériel règlementant le transport en commun. «A partir de demain, dimanche, tous les marchés de Touba seront ouvert de 06h à 15h et il n' y aura aucune tolérance et pour tous les systèmes de transports, l'arrêté ministériel sera appliqué avec le nombre de passagers autorisé», a martelé Gorgui Mbaye.

Dr Mamadou Dieng, a invité les usagers des marchés à se conformer aux prescriptions des médecins afin déviter la propagation de la maladie.