Sénégal: Décès de Malaw - L'APR France perd son « pacificateur »

Mamadou Wagne plus connu par le sobriquet de Malaw est décédé samedi 11 avril, à Paris des suites d'une longue maladie. C'était l'un des rares à pouvoir faire sourire le président Macky Sall en toutes circonstances. Il fut un des pacificateurs de l'APR France lors des crises internes qui ont traversé ce parti.

Sa grande taille avec sa silhouette de star du basket du NBA et son look haut en couleur fait d'un indémodable bonnet et d'une écharpe rouges - quelque soit la saison - vont certainement manquer aux prochaines visites du président Macky Sall en France. Installé en région parisienne depuis plusieurs décennies, Malaw s'était « engagé en politique à la faveur du président Sall et du Sénégal » sur le tard.

Dès 2009, il se disait en mission pour le candidat Macky Sall. Son élection à la présidence de la République en mars 2012 l'avait réconforté dans ce qui pourrait être un sacrifice sacerdotal car qu'il vente, neige ou pleuve, Malaw empruntait les routes de France pour que Macky Sall réussisse à mettre « le Sénégal sur les rails de l'émergence ». Engagé au sein de l'APR France, il a participé à arrondir les angles dans une section où les tourments de la division sont aussi fréquents que les galets sur une plage bretonne. Sa gouaille, sa bonne humeur ainsi que son franc-parler lui conféraient un respectable rôle de pacificateur du parti.

Partisan, certes, car militant engagé de l'APR France, Malaw était également un fervent défenseur de l'unité nationale. « Je fais de la politique pour contribuer au développement de mon pays », avait-il confié à nos confrères Infos15, média spécialisé sur la diaspora sénégalaise en France.

Père de huit enfants, Mamadou Wagne a travaillé en France dans différentes entreprises (Air Liquide, Eurodisney... ), avant de partir en Arabie Saoudite où il n'est resté que trois ans. «Macky Sall me respecte, il me considère. Pour moi, cela est plus important que des milliards », aimait-il répéter.

Le Soleil présente ses condoléances attristées à sa famille et à ses proches.