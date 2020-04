Sénégal: Lutte contre le COVID-19 - 458 donateurs contribuent à hauteur de 29 627 100 104 FCfa

L'appel lancé par le Président de la République à une contribution nationale au fonds «Force Covid-19» destiné à la lutte contre la pandémie du coronavirus, il y a seulement dix-huit jours, rencontre une très forte adhésion. Aux niveaux national et international, des partenaires au développement, des centaines donateurs ont contribué à hauteur de près de trente (30) milliards de francs Cfa. Le Soleil vous livre en exclusivité les détails qui fondent un élan de solidarité peu commun.

A ce jour, 458 donateurs - personnes physiques et morales, institutions - ont contribué par des montants allant de 50 000 FCfa à 15 000 000 000 de FCfa : parmi eux, 372 ont contribué directement auprès des services du ministère des Finances et du Budget pour 28 239 700 609 FCfa (listes en pages 14, 15 et 16) ; le reste, 86 donateurs, est passé par le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui a reversé les contributions (1 387 399 495 de FCfa) aux Finances. Ces contributeurs sont : Khalife général des Mourides ; Ena Paris ; Réseau des Femmes Parlementaires ; Ville de Dakar ; Assurance La Providence ; Association des Femmes de Diamalaye ; Mme Khoudia Mbaye (Commune de Gandon) ; Mme Fatou Sow Sarr ; Sen Tv ; Haut Conseil des Collectivités Territoriales ; Professeur Alioune Sow (ancient Ministre) ; Boubacar Niane (Professeur retraité Ucad) ; Baakh Negos International ; Diagne Assane Etablissements ; Dakar Dem Dikk ; Beltrans Sarl ; Bureau Veritas ; Cetud ; Compagnie Serigne Seck ; Gora Khouma (Union des Acteurs Routiers) ; Marchands Ambulants Petersen ; ldrissa Diallo (Maire de Dalifort) ; SSPP Le Soleil ; Alioune Ndoye (Ministre de la Pêche) ; Cosec ; Anam ; Mamadou Ndione (S/C Bolloré African Logistik) ; Port Autonome de Dakar ; Fonds des Œuvres Sociales des Douanes ; Association d'Entraide des Agents des Douanes ; Amicale des Inspecteurs et Officiers des Douanes ; Mouvement And Goungue Macky (Angouma) ; Khadim Sylla (Association Commerçants et Industriels du Sénégai - Acis) ; Association des Délégués de Quartier (Département de Dakar) ; Gérad Suarl ; Famille Omarienne ; Envol Immobilier Sénégal ; Madina Maki Tall ; Me Malick Sall (Ministre de la Justice) ; Amicale des Femmes de la Présidence de la République ; Initiative Prospective Agricole et Rurale (Ipar) ; Baobab High Tech Sarl ; Industries des Boissons du Sénégal ; Sosematsa ; Metal Afrique ; Fabrimetal Sénégal Sa ; Siba ; Matalco Sarl ; Terrou-Bi Sa ; Sivop Se ; La Piazza EK Sarl ; Choubassy Mouhamed Nassib ; Sosagrin ; Agroune ; Les Câbleries du Sénégal ; H&D Industrie ; Mousse du Sénégal ; Patisen ; Chambre des Notaires du Sénégal ; Fédération Sénégalaise de Football ; Mamadou Bâ ; Senico ; Fonds de Garantie Automobile ; Teranga Sûreté Aéroportuaire ; Association pour Entente et Solidarité ; Bnde ; Association nationale des Retraités civils et militaires ; Fedde Bamtaare Leydi ; Association des Retraités du Pad Yoff Apecsy 2 ; Compagnie sénégalaise des Travaux publics ; Mercy Ships ; Henan Chine ; Association des Femmes de Cité Biagui Yoff ; Mamadou Badio Diallo ; Sentel Gsm/Free ; Amicale des Diplômés de l'Ecole Polytechnique de Thiès ; Sagam International Sa ; Ong Alkhayria/Serigne Abdou Fatah Sall ; Hfici Sarl ; Mbaye Ndiaye ; Mamadou Aliou Diallo ; Groupe Atepa ; Caisse des Dépôts et Consignations ; Agence de Gestion et de Coopération Sénégal/Guinée Bissau ; Wari ; Safina.

Au total, à la date d'hier (vendredi 10 avril), le compte bancaire SN0000100100000006025215/CODE BIC BCEAO : BCAOSNDA intitulé «Compte spécial fonds coronavirus/Covid-19» ouvert, au nom du Trésorier général du Sénégal, dans les livres de la Bceao, enregistrait un total contributions de 29 627 100 104 FCfa.

Au niveau national, les donateurs ont contribué à hauteur de 14 627 100 104 FCfa.

Du côté des partenaires au développement, c'est la Banque Ouest-Africaine de Développement (Boad) qui s'est signalée et avec la plus forte contribution de toutes : 15 milliards de FCfa. Elle est suivie par les hommes d'affaires Tahirou Sarr et le Mauritanien Mohamed Bouamatou, la Compagnie Sucrière Sénégalaise (Css), l'Apbefs (l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal) qui ont contribué chacun à hauteur d'un (01) milliard de FCfa.

Sur le lien ci-dessous, il y a la liste des donateurs du fonds « Force Covid-19 » établie par la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor qui est logée au sein du Ministère des Finances et du Budget.

DETAIL FONDS COVID 19 10 04 2020 BON

Yakham Codou Ndendé MBAYE