Sénégal: Déclaration du Khalife général des Mourides - « Prions et rendons grâce à Dieu en ces moments difficiles... »

Le khalife général des mourides a fait une nouvelle déclaration ce samedi, à son domicile de retraite à Touba. Il a invité les fidèles et croyants, à prier et rendre grâce à Dieu, en ces moments difficiles.

« A moi-même et à tous mes condisciples je recommande davantage d'avoir foi en l'unicité d'Allah, c'est lui fait et qui défait, il sait ce qu'il fait, pourquoi il fait et comment le faire. Donc notre devoir n'est rien d'autre que nous fier à lui. Nous autres que le Tout Puissant a bien voulu lier à Cheikh Ahmadou Bamba, nous nous devons en toute chose, nous suffire du Cheikh. Serigne Touba aura tout prévu en ce qui nous concerne et ceci en parfait accord avec son Seigneur. Il aura formulé toutes les prières pour sa communauté, et son maitre l'a exaucé en sa faveur. En fonction de ces acquis, nous nous devons d'avoir foi en l'unicité de Dieu et nous astreindre à l'adorer et de toujours rendre grâce au seigneur » a dit le Khalife général des Mourides.

Serigne Mountakha a par la suite recommandé à son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre de poursuivre la déclaration qu'il a ébauché par un retour à Allah, et sollicité de « quiconque se réclamant du serviteur du prophète Mohamad, d'avoir d'avantage foi en l'unicité d'Allah, l'adorer et se suffire de cette adoration, de savoir qu'accepter sa volonté est meilleure pour tout croyant. Les mêmes fonctions du Seigneur envers la création sont celles d'un père envers sa famille : Eduquer et redresser, c'est ainsi qu'il faut comprendre toute action qu'on lui attribue envers les créatures ».

Serigne Mountakha Mbacké a fait comprendre que le Tout Puissant qu'à chaque fois que l'humanité était confrontée à cette situation, « faisait apparaitre une calamité, pour juste effacer leurs péchés et leur ouvrir de nouvelles opportunités ». Ainsi, selon le guide religieux, il appartient à tout le monde de se remettre à Dieu en de pareille circonstance.

« Ce n'est pas une première et tous les grands érudits ont eu à en vivre à leurs époques. Concernant Cheikhoul Khadim, rendre grâce et remercier son seigneur était son remède face à cette situation. Le devoir du croyant en période de calamité » dira Serigne Bassirou Mbacké.

L'heure est de rendre donc « grâce et d'éviter de s'en plaindre ». Selon son porte-parole, le khalife général des Mourides partage avec ses frères musulmans et ses condisciples ces moments difficiles.

Par rapport aux disciples autochtones et ceux de la diaspora (Modou-Modou), « le khalife vous a dans son cœur et ses pensées, il se fait le devoir de prier pour vous. Vous êtes logés à la même enseigne que ceux qui sont au Sénégal. Vous êtes loin de la mère-patrie, loin de vos familles; mais si nous nous en remettons à Allah et à la baraka de Serigne Touba, quiconque périt de cette maladie par la volonté de Dieu, doit considérer que sa mort est considérée comme une victime dans une guerre sainte » explique Serigne Bassirou Mbacké. Et pour ceux qui en échappent, ajoute le guide reigieux, « ils se doivent de rendre grâce à Dieu et le considérer comme une épreuve et espérer des lendemains meilleurs ».

Par ailleurs Serigne Mountakha Mbacké recommande à tous les croyants d'avoir l'esprit tranquille. Serigne Bass de préciser que Serigne Mountakha avait bien avant la Pandémie, il avait recommandé des récitals de coran.

Le Khalife des Mourides a aussi contribué pour soutenir le gouvernement du Sénégal, des actions qu'il est habitué à faire dans la voie de Dieu sans tambour ni trompette, loin de toute idée d'ostentation. C'est pourquoi il compte rééditer cet acte pour venir en aide aux démunis et invite ceux qui peuvent le faire à y contribuer. Plusieurs personnalités religieuses étaient aux côtés du guide spirituel lors de cette déclaration.