Cameroun: Dédicace - Zavier Noumsi, étincelle de gospel

Le 2 décembre dernier, l'artiste a présenté son album de six titres à Yaoundé.

« Amour parfait... ». Cet album de six titres était au centre de toutes les attentions le 2 décembre dernier à la Place St Josué de Yaoundé. Existe-t-il un amour humain qui le soit ? Forcément il ne peut qu'être divin. Il l'est, en tout cas pour Zavier Noumsi, auteur de cet opus qui parle de donner un nouveau souffle au gospel camerounais. « J'étais à un festival de gospel dans un pays voisin. Tous les pays africains étaient représentés sauf le Cameroun. Ça m'a marqué », confie t-il. Pour sa soirée de dédicace, entre voix de velours et sonorités entraînantes, l'artiste a livré une prestation qui n'a rien à voir avec la jouvence de son premier album. Un album qu'il prépare depuis dix ans aujourd'hui. « C'est important pour moi d'offrir un produit digne de ce nom à mon public », a-t-il expliqué. Aussi au cours de cette décennie, l'artiste de 31 ans a écrit les paroles et composer les musiques.

Pour cette première, il a eu le soutien de ses pairs. Patty Lamy a ouvert le show et a partagé sous un rythme cadencé son titre « Témoignage ». Sur un air plus doux, le trio King Lipang a su séduire le public tout comme Pacha Solo et Lucky +2 qui ont fait sensation. Mais s'il y en a un qui a véritablement embrasé les spectateurs, c'est bien Donny Elwood. Il a beau raconté les histoires d'Annabella et de son cousin militaire, la salle en délire l'a presque obligé à parler de sa vie de negro. Un moment qu'il a tenu à savourer avec Zavier Noumsi car, « c'est un plaisir de soutenir un jeune aussi prometteur », a expliqué Donny Elwood. Son album désormais disponible, le jeune artiste songe à la conquête d'un plus vaste public. Pour un début, une tournée nationale et une escale au Gabon sont déjà prévues dans son agenda.