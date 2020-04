Mali: Le président IBK sensibilise ses compatriotes sur les dangers du COVID-19

Le 10 avril dernier, le chef de l'Etat malien s'est adressé à ses compatriotes pour la troisième fois au sujet du Covid-19. « Aujourd'hui, le virus tant redouté est dans nos murs. La bonne nouvelle, certes, est que certains d'entre nous en ont déjà été guéris. Hier, le pays entier a été témoin de l'heureuse guérison et libération de notre compatriote qui avait été infectée la première, nous lui souhaitons le meilleur. La mauvaise nouvelle, cependant, est que d'autres en sont, hélas, décédés », a déclaré Ibrahim Boubacar Keita (IBK).

Selon lui, à la date d'aujourd'hui, nous comptons 87 patients infectés au Mali. Ce chiffre, malheureusement, regrette-t-il, irait crescendo dans les jours à venir, si le mal déroulait chez nous son impitoyable mécanique, comme il l'a fait ailleurs, répandant le deuil sur son passage, suscitant partout peur et angoisse, et malmenant les économies les plus solides.

« Car le mal est chez nous, nous devons serrer les rangs, unis et mobilisés à tout instant. Nous devons le vaincre. Nous pouvons le vaincre. Avec plus de vigilance, avec plus de discipline, dans la sérénité et dans la solidarité. J'y reviendrai », a ajouté M. Keita.

Le président IBK affirme que contre l'arme de destruction massive qu'est le coronavirus, chacune de nous, chacun de nous, je le répète, doit être une digue, une digue pour lui-même, une digue pour sa famille, une digue pour sa communauté, une digue pour la nation, une digue pour l'humanité. Car c'est de civisme qu'il s'agit. C'est d'être à la hauteur des enjeux qu'il s'agit. De cela, nous sommes bien capables.

Or, le voulons-nous tous ? Non, car nous nous attroupons encore dans les mairies. Nous nous bousculons dans les transports en commun. Nous nous serons les mains sans souci, comme si ceux qui ont à cœur de respecter les mesures édictées manquaient juste de courage et de bon sens.

Consciemment et inconsciemment, beaucoup d'entre nous continuent d'être les vecteurs de l'épidémie. Ils le font contre eux-mêmes, ils le font contre leurs familles, ils le font contre le Mali.