Afrique: Coronavirus - L'Afrique face à la pandémie dimanche 12 avril

Selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine, le continent africain comptait ce dimanche 13 814 cas confirmés de Covid-19, pour 747 décès. Les pays les plus touchés restent l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc et le Cameroun.

- La RDC rapatrie ses premiers ressortissants, la riposte fait le point sur la mortalité élevée

Deux premiers groupes sont arrivés à Kinshasa vendredi : l'un par bateau (moins de vingt personnes qui se trouvaient à Brazzaville), et l'autre par avion, en provenance d'Addis Abeba, affrété par la Belgique. Tous ont été soumis à des contrôles sanitaires. Au terme d'arrangements avec plusieurs autres pays, tous les Congolais bloqués à l'étranger devraient être rapatriés dans les prochains jours, y compris ceux de Dubaï ou de Turquie.

Dans le même temps, l'équipe de riposte a expliqué à notre correspondant Patient Ligodi pourquoi le taux de mortalité était si fort dans le pays (20 morts sur 234 cas) : trop de patients ne se rendent dans les structures sanitaires qu'en phase avancée, dans un contexte où le système est déjà très fragile. Manquent aussi des capacités à tester, d'autant que tous les échantillons doivent pour le moment être envoyés à Kinshasa.

- Les Africains de Chine dénoncent les discriminations, l'UA s'inquiète de leur situation

Refoulés des hôtels, mis à la porte de leur logement, nombre d'Africains installés à Canton, dans le sud du pays, se disent victimes de discrimination et d'arrestations abusives ces derniers jours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, rapporte notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde, et leur colère est grande

Des incidents qui ont entraîné de vives réactions de la part des diplomaties africaines. L'Union africaine a aussi fait part de sa « préoccupation extrême » et le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, dit avoir invité l'ambassadeur de Chine pour lui exprimer cette inquiétude et réclamer des mesures. De leur côté, les États-Unis ont dénoncé la « xénophobie des autorités chinoises à l'égard des Africains ».

- Quel impact du Covid-19 sur les zones de conflit ?

Alors que les pays tentent de s'organiser pour faire face, que se passe-t-il dans les zones de conflits ? Comment la crise sanitaire mondiale s'exprime-t-elle dans les pays en guerre et quelles peuvent en être les conséquences ? État des lieux en zones de crise avec Arnaud Jouve de la rédaction de RFI.

- Les coupes d'Afrique de football reportées

Les demi-finales de la Ligue des champions et de la Coupe de la confédération, prévues début mai, ont été reportées sine die par la CAF, déjà contrainte de repousser les éliminatoires à la CAN 2021 et le CHAN qui devait se dérouler en ce mois d'avril au Cameroun.

- Congo-Brazzaville : le recensement malgré le confinement

Le Premier ministre congolais Clément Mouamba vient de signer un décret ordonnant la reprise du « Recensement général de la population et de l'habitation », alors que le pays est en confinement et vit sous couvre-feu depuis le 31 mars à cause du Covid-19. Objectif : préparer la présidentielle prévue début 2021. Le pouvoir promet que les gestes barrière seront respectés. Le premier parti d'opposition, l'UPADS, juge l'initiative « suicidaire ». Le coronavirus a fait 5 morts pour 70 cas au Congo.

- Premier décès de Covid-19 au Burundi

L'un des cinq cas officiellement recensés par le ministère burundais de la Santé, un homme qui avait attrapé localement la maladie, est décédé ce dimanche matin dans un hôpital privé de référence de Bujumbura, où il avait été envoyé en urgence en raison de problèmes respiratoires.

- Port du masque obligatoire à Niamey

Le port du masque « des bavettes ou tout autre gadget pouvant protéger le nez la bouche (turban, hijab, foulard...) » est « obligatoire » à Niamey, ont annoncé les autorités municipales alors le gouvernement a prolongé l'isolement de la ville du reste du pays ainsi que le couvre-feu (19H00 à 6H00 heures du matin) et l'état d'urgence. Les frontières sont fermées, ainsi que les écoles et les lieux de cultes.

- Madagascar : culte œcuménique diffusé en ligne, les prélats appellent à respecter le confinement

Les églises de la Grande île étaient vides ce dimanche mais des messes de Pâques ont été retransmises en direct à la télévision. Plusieurs villes du pays sont en confinement partiel à cause de la pandémie de coronavirus. Ce matin à 11h, heure locale, les chefs des quatre églises chrétiennes (protestante, catholique, luthérienne et anglicane) ont célébré ensemble un culte œcuménique dans la cathédrale catholique d'Andohalo, à Antananarivo, la capitale. Une première pour Pâques pour témoigner de l'unité et de la solidarité en pleine pandémie. Ils ont, entre autres, encouragé et remercié leurs fidèles pour le respect du confinement. (« Même enfermés à la maison, Jésus peut venir jusqu'à nous », ont-ils indiqué aux chrétiens). Ils ont aussi lancé un appel aux autorités pour qu'elles « se penchent de près sur les cas des Malgaches les plus pauvres qui souffrent beaucoup pendant cette pandémie. »

- Pas de Paquinou pour les Baoulés de Côte d'Ivoire

Cette tradition voit chaque année les membres de cette communauté regagner leur village en période pascale pour fêter les retrouvailles avec leur famille, et raviver les traditions. Mais cette année, les autorités traditionnelles ont demandé aux Baoulés de respecter les règles sanitaires, et les festivités sont annulées. Il faut dire qu'Abidjan est confinée et qu'il est interdit sauf exceptions, de quitter la capitale économique du pays. Le nombre de cas confirmés en Côte d'Ivoire est monté à 533 (4 morts).

- Des clips des Y'en a marre pour sensibiliser les Sénégalais aux gestes barrières

Des jeunes qui se serrent la main, un groupe qui partage des tasses pour le thé, des foules agglutinées faisant la queue devant une boutique : ce sont des scènes encore quotidiennes au Sénégal malgré les recommandations des autorités. Pour lutter contre la propagation du Covid-19, le collectif citoyen Y'en a marre tourne une série de dix capsules vidéos, mettant en scène les situations à éviter. Notre correspondante, Manon Laplace a suivi un tournage, ce samedi , à Fann Hock.

Toujours au Sénégal, le président Macky Sall a lancé hier l'acheminement de l'aide alimentaire d'urgence depuis le Port de Dakar jusque dans les régions du pays. Elle devrait être distribuée à partir de lundi.

- Les couturiers gambiens passent aux masques

En Gambie, les couturiers s'organisent pour fabriquer des masques. Un produit qui se faire rare et dont le prix a augmenté. Pour le moment, la Gambie est relativement épargnée par le Covid-19 avec seulement 9 personnes contaminées et un décès. Mais face à la demande, les couturiers ont pris les devants : ils proposent des masques abordables et originaux, comme a été le constater notre correspondant, Romain Chanson.

► À écouter ici : Gambie: face au coronavirus, les couturiers fabriquent des masques alternatifs

- L'UA nomme des envoyés spéciaux pour mobiliser l'aide économique internationale

L'Union africaine a annoncé que le président en exercice de l'UA, Cyril Ramaphosa, avait nommé ce dimanche quatre envoyés spéciaux, chargés de mobiliser la communauté internationale pour une aide économique à l'Afrique, face aux conséquences du coronavirus.

Il s'agit de l'ancienne ministre des finances du Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala, de l'ancien président rwandais de la BAD Donald Kaberuka, du banquier franco-ivoirien Tidjane Thiam et de l'ancien ministre sud-africain au commerce Trevor Manuel. Selon le communiqué de l'UA ils seront en charge de "solliciter un soutien concret et rapide, comme promis par le G20, l'Union européenne et d'autres institutions financières internationales".

