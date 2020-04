Congo-Kinshasa: Kinshasa - Gentiny Ngobila passe à l'assainissement du grand marché ainsi que ses alentours

La modernisation du marché central de Kinshasa préoccupe au plus haut point l'autorité urbaine. C'est dans ce sens que Gentiny Ngobila Mbaka ne ménage aucun effort pour assainir ce centre de négoce qui en temps normal reçoit des milliers de kinois venant des quatre coins de la capitale.

Poursuivant son programme, le Gouverneur de la ville de Kinshasa a mis à profit la période de confinement de la commune de la Gombe décrété du 6 au 20 avril, pour assainir le grand marché ainsi que ses alentours.

Ces grands travaux d'assainissement connaîtront deux phases importantes, à savoir : la démolition des constructions anarchiques sur les avenues comme Rwakadingi et de l'école afin de fluidifier la circulation des personnes ainsi que de leurs biens. Le désengorgement de ces artères, selon l'administrateur général du grand marché, monsieur Moïse Bompili, permettra de gagner de l'espace pour le parking des camions d'approvisionnement des magasins en marchandises ainsi que pour les véhicules des visiteurs et autres acheteurs dans ce centre de négoce.

Caterpillar et camions bennes ont été mis à contribution par la Raskin et quelques entreprises partenaires de la ville en vue d'assurer l'évacuation des immondices et autres déchets comme les conteneurs qui envahissaient l'avenue Rwakadingi.

La deuxième phase va consister à la désinfection des étalages et des avenues qui traversent le marché central. Le Gouverneur a instruit, à cet effet, son chargé des missions John Yabusele pour assurer le suivi à la lettre de ses instructions. Le patron de la ville de Kinshasa est formel. «Kinshasa ne peut plus continuer dans la saleté. Tout doit être mis en œuvre pour que la capitale revête sa plus belle robe », a-t-il martelé.

Aussitôt après le marché central, Gentiny Ngobila Mbaka a fait un arrêt sur l'avenue Saio. Là, le Gouverneur s'est rendu compte de la spoliation du terrain où des maraîchères ont été chassées injustement pour laisser place à des occupants non autrement identifiés par la ville. Sur instruction du Gouverneur de la ville de Kinshasa, le général Sylvano Kasongo va procéder à la démolition de ces constructions anarchiques.

La loi est dure mais c'est la loi, dit-on et nul n'est censé l'ignorer.