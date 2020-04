Congo-Kinshasa: Acacia Bandubola - COVID-19 vaincu, contamination conjurée, guérison confirmée !

L'opinion publique congolaise, dans son ensemble, était surprise, mardi 7 avril dernier, en voyant surgir un communiqué officiel signé par le Docteur Jean-Jacques Muyembe, attestant la guérison de Madame Acacia Bandubola, Ministre de l'Economie.

Un choc ? Plusieurs l'ont pris dans ce sens, étant donné qu'il y a quelques jours, la concernée niait toute contraction du coronavirus, alors que le sujet faisait l'objet de plus grands soupçons et du plus grand buzz. Quant à lui, l'INRB ne s'était pas prononcé sur le sujet ; serait-ce dans le cadre d'une discrétion professionnelle ? Si oui, pourquoi la discrétion devrait-elle avoir lieu lorsqu'il y a contraction du virus et être rompue lorsque la guérison est au rendez-vous ? Cette information rendue publique devrait-elle susciter joie ou indifférence ? Combien de personnalités publiques seraient sous couvert, devenant ainsi un danger pour ceux qui les côtoient, en attendant leur guérison pour clamer victoire ? Un communiqué, une démarche, qui suscite énormément de questionnements et de doutes dans le chef de plus d'un congolais.

Contamination niée

D'aucuns se souviendront de la poussée d'informations qui, dans la fourchette du 18 au 21 mars 2020, déclaraient qu'Acacia Bandubola, Ministre de l'Economie de la RDC, était atteinte du coronavirus. Une information qu'elle a eu, avec son équipe de communication, à démentir dans les réseaux sociaux, plus précisément sur son compte Facebook officiel. Plusieurs médias congolais ont eu, également, à relayer cette information qui revêtait la nature d'une intox. Bien qu'elle ait, par ailleurs, eu à perdre deux membres de sa famille suite à ladite pandémie, le grand nombre de congolais avait eu à déraciner de leur conscience la contamination de la Ministre.

Guérison publiée

La grande surprise dans l'affaire, a été de voir depuis le début de la semaine dernière, un communiqué officiel du Secrétariat technique de l'équipe de Riposte contre le Covid-19, signé par le Docteur Jean-Jacques Muyembe et mis sur la place publique. Cela causant une série de questionnements dans le chef des congolais. Et une série de publications et interventions médiatiques, dans lesquelles Madame Bandubola et son service de communication enchainent des témoignages. Sachant qu'il n'y a guérison que là où il y avait maladie, et que la concernée avait démenti toute contamination de sa personne, il y a de quoi se heurter dans ce feuilleton.

Crainte installée

Tout à coup, une série de craintes se bousculent dans les méninges des congolais. Pour quelle politique de communication l'INRB a-t-elle optée concernant la contamination des personnalités publiques ? Le coronavirus est-il une maladie de la honte ? Quelle ligne de communication ont adopté les autres nations quant au même sujet ? L'information de la contamination ne placerait-elle pas des milliers de personnes en danger en étant mise en sourdine ? Une information vitale pour l'opinion n'a-t-elle pas été couverte de manière à éviter toute forme de stigmatisation ? Il semble que le crocodile avait fui la pluie, en se réfugiant dans la rivière, comme le peint la sagesse africaine.

Cette situation ramène le débat à une, et une seule problématique ; celle de la communication en période de crise. Cette problématique est d'une valeur capitale, et est très déterminante dans la préservation de plusieurs vies. Cela permet de nourrir l'opinion de la bonne information, de la meilleure des manières, et en y rattachant la meilleure des orientations pour atteindre les objectifs les plus salutaires et les plus curateurs. Le coronavirus, depuis son apparition, ne cesse d'être un challenge pour l'ensemble de la population mondiale.